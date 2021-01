Riuniti: l’Usppi chiede di attivare in tempi rapidi la struttura Universitaria di Ematologia

Foggia, 28 gennaio 2021. Da tempo, ormai, la segreteria provinciale del sindacato Usppi, di concerto con quella regionale è impegnata in un’azione di valorizzazione e promozione territoriale sul fronte della sanità pubblica e privata.

L’azione consiste nella capacità di farsi promotori di proposte utili ad una maggiore efficienza e fruibilità delle strutture ospedaliere da parte dell’utenza dell’intera Capitanata e non solo.

Negli ultimi anni, a fronte di alcune situazioni da modificare e ancora in fase di stabilizzazione, l’azienda ospedaliero universitaria Riuniti di Foggia ha ampliato la sua offerta sanitaria rendendola, in molti campi, competitiva rispetto ad altre realtà nazionali, alla luce anche del protocollo d’intesa siglato tra Regione Puglia, Aziende ospedaliero universitarie Policlinico di Bari e Riuniti di Foggia e le rispettive sedi universitarie, volto soprattutto ad attuare una fattiva collaborazione nel campo delle attività assistenziali, della formazione e della ricerca biomedica e sanitaria.

Per questo al fine di implementare le innovazioni scientifiche e tecnologiche acquisite in ambito internazionale, il Sindacato Usppi attraverso il Vice segretario regionale Massimiliano Di Fonso propone il potenziamento della struttura di Ematologia, con l’affiancamento alla grande realtà già esistente, una struttura Universitaria.

Di Fonso sottolinea come la Unità Operativa di Ematologia ospedaliera sia attiva da maggio del 1989, raggiungendo, negli anni, notevoli traguardi nell’ambito dell’assistenza medica, evitando la migrazione verso altri territori dello stesso distretto regionale e non solo.

L’Usspi, dunque, alla luce anche delle richieste pervenute dall’utenza e dai dipendenti iscritti al sindacato, ormai sempre più consapevole e partecipativa dei risultati ottimali soddisfatti dalla struttura in questione, chiede il mantenimento della realtà ospedaliera e l’istituzione di una realtà universitaria, che abbia la possibilità di fare ricerca, realizzando così in pieno gli obiettivi che lo stesso protocollo prevede.

Non di meno, chiede che venga ulteriormente potenziata, così come già ultimamente fatto con l’assunzione in organico di alcuni dirigenti medici, la struttura complessa dell’Ematologia Ospedaliera, la cui direzione è affidata attualmente al dottor Celestino Ferrandina, fondatore del su citato reparto insieme all’allora primario Dottor Michele Monaco, scomparso di recente.

Ricordiamo anche che l’attuale direttore di Ematologia ospedaliera ricopre la carica di presidente provinciale dell’Ail di Foggia, nonché quello di consigliere nazionale.

Alla luce di quanto esposto, il sindacato Usppi chiede che venga potenziata la struttura complessa di Ematologia ospedaliera attualmente, affiancando con la Struttura Universitaria che avrebbe la possibilità, con la direzione di un Professore universitario ordinario della materia, di completare l’offerta formativa dell’azienda ospedaliero universitaria

FIRMATO – Massimiliano Di Fonso – Vice segretario regionale Usppi