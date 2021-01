Società civile su Parco S. Felice: “Il Comune di Foggia si ravveda”

“Complimenti a tutti i cittadini e membri del comitato che si sono spesi ed attivati con impegno e competenze per questa incresciosa vicenda che vede la sottrazione di verde pubblico in maniera così anomala”. Così il comitato ‘Società civile’ commenta la nota con cui il Pd Foggia “diffida” il Comune sui lavori previsti a Parco S. Felice. “Ma non è finita ancora. Ora serve che il Comune si ravveda e sani questa situazione”.

Il comitato ritiene il procedimento amministrativo “oscuro e irregolare” e che la nota del partito lo confermi. Appena recintato l’ettaro per l’impianto sportivo, il comitato ha segnalato quanto accaduto con il video “Il Parco è di tutti”.

Ne è seguito un botta e risposta con l’assessore Cangelli, un acceso agli atti della consigliera Anna Rita Palmieri fino a quando non si è mosso il Pd Foggia. Sulla recinzione, a firma di un collettivo ‘Baleno’ è comparsa stamattina un’altra scritta.