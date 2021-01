Studiare la Shoah non basta, bisogna leggere per conservare la Memoria

La Giornata della Memoria dedicata alle vittime della Shoah è una delle giornate più importanti del calendario civile che vuole impegnarci in questo esercizio di memoria, nel timore che certe situazioni orribili possano ripetersi e nella speranza che il ricordo diventi auspicio di cambiamento nei comportamenti peggiori sperimentati dal genere umano. Intento pregevole. E in tutto il mondo oggi, 27 gennaio, si sono levate voci per ricordare e per essere ascoltate da chi quei fatti non li ha conosciuti direttamente.

C’è anche da registrare da qualche tempo un certo pessimismo legato al tema della Memoria, se si pensa che molti dei superstiti dei campi di concentramento nazifascisti, per questioni di età anagrafica, diventano sempre meno numerosi. Si avverte una sorta di sottile disperazione: come educare i giovani che non hanno conosciuto il Male assoluto ma ai quali è affidato la speranza di un futuro migliore, se scompaiono anno dopo anno le voci autorevoli di chi l’orrore lo ha guardato in faccia? Il problema diventa ancora più complesso se si coglie un’altra caratteristica legata a questi fatti: molti testimoni hanno taciuto tutta la vita o si sono decisi a parlare solo dopo molti anni. Non che questo silenzio possa sorprenderci. Alle vittime mancavano le parole per descrivere l’orrore e mancava anche la fiducia che qualcuno potesse credere ai loro racconti. Il silenzio è stato in tanti casi anche una strategia per la sopravvivenza una volta rientrati nel mondo di prima, mondo ritrovato e apparentemente normale, ma sentito come totalmente estraneo alle esperienze dei lager.

L’invito di oggi è stato: “Studiate, ragazzi”, pronunciato col cuore da chi, sopravvissuto, da anni frequenta le scuole, mettendo generosamente la propria preziosa testimonianza a disposizione di giovani e nel fare questo forse riesce a dare un senso ad un dolore indicibile e insensato. Le scuole. La scuola. E qui sorge un problema. Quanti sono gli insegnanti che di fronte al periodo storico esaminato dedicano tempo per far sapere ai giovani allievi quello che il manuale di storia deve per necessità sintetizzare? Sicuramente tanti. Sono sufficienti queste ore? Assolutamente no. Soprattutto se per tante circostanze nell’anno scolastico le ore di lezione risultano spesso risicate. Gli insegnanti contestualizzano al meglio; e poi c’è l’ascolto nel giorno della Memoria.

Che cosa succederà quando non ci saranno più le voci che narrano? Potrà bastare la lezione o il ciclo di lezioni dei docenti, anche dei più bravi e motivati? La risposta è no. Non è il manuale di studio che può sostituire la voce dei testimoni oculari. Il manuale, anche nelle mani dei migliori docenti, e ce ne sono tanti, è sempre legato alla necessità di inanellare tutta una lunga serie di informazioni e di riflessioni in uno spazio contenuto di pagine e di ore.

Se, come spesso succede, ore di lezione sono sostituite da altro (giorni di assemblee; giorni di viaggi di istruzione; giorni di chiusura per motivi vari) allora non è difficile comprendere che si fa sempre troppo poco di fronte ad un argomento di tale portata. Studiare, nel senso manualistico del termine, non appare una condizione sufficiente. Possiamo sapere tutto sul nazifascismo, sul perché della sua nascita, della sua affermazione e della sconfitta, ma non ci è dato di entrare all’interno di quelle vicende con lo sguardo che assicuri che quei fatti non debbano ripetersi mai più. Né è sufficiente dedicare a tutto questo un solo giorno all’anno. Con il rischio che questo giorno commemorativo vada anch’esso a sommarsi ad altri giorni, ugualmente commemorativi, in un calendario che gradualmente rischia di diventare mera routine.

Allo studio deve essere associata la lettura. La lettura di quei libri ai quali le voci ritrovate dei testimoni hanno affidato i loro ricordi. Il libro è per sempre. Non scompare anagraficamente. Sopravvive nei secoli. Sopravvive a chi lo ha scritto. Sicuramente nelle nostre si studia ma forse si legge ancora troppo poco. Leggere è invece vivere. Significa proiettarsi là, nei luoghi rappresentati, essere presenti sul campo, vedere, percepire in completezza i sentimenti dei personaggi. Quelle parole, quelle immagini, non muoiono insieme a chi le ha scritte. Saranno per sempre a disposizione delle generazioni future. Questa è la forza straordinaria del libro di letteratura, del romanzo, del libro autobiografico. Un coinvolgimento emotivo che nessun manuale può eguagliare.

Non dobbiamo temere la naturale scomparsa dei testimoni diretti. Nella sicurezza della nostra casa li ascolteremo per sempre. E di sicuro con un coinvolgimento emotivo che rafforzerà la memoria. Senza sentimenti, senza emozioni, senza immedesimazione la nozione è destinata a scivolare via.

Soprattutto in un mondo come questo in cui viviamo, che per la velocità e l’accavallamento delle informazioni che provengo da ogni parte del mondo non consente la interiorizzazione dei contenuti appresi. Non dobbiamo cadere nell’errore di pensare che destinati alla lettura siano solo i cultori delle discipline letterarie.

Leggere equivale a vivere, a respirare, a orientarsi in questa bolla spazio-tempo in cui ci siamo trovati a nascere, che vive da tanti anni prima di noi e che vivrà anche dopo di noi. Vivendo le vite degli altri, condensate nelle pagine di un testo narrativo, noi diventiamo immortali, diceva Umberto Eco. Non una immortalità verso il futuro, non un elisir di lunga vita, ma la immortalità verso il passato, più o meno remoto.

Leggendo noi viviamo, nello spazio di un numero limitato di pagine, un numero illimitato di vite. Dimenticare il Bene, il Male, la Zona grigia che sta al confine fra bene e male in una sorta di limbo non privo di negatività, diventerà sicuramente più difficile.

Maria Teresa Perrino, 28 gennaio 2021