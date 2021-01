Vaccino Covid, Puglia tra le ultime: solo lo 0,37% ha completato il ciclo

Bari, 28/01/2021 – (ansa) In Puglia lo 0,37% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. E’ uno dei dati rilevato dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi sui ritardi delle forniture dei vaccini, numero delle somministrazioni e percentuale di personale non sanitario che ha beneficiato delle dosi. Il report, aggiornato al 27 gennaio, evidenzia che in tutti i tre grafici la Puglia si piazzi al di sotto della media nazionale. Con riferimento alla popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, in Italia mediamente il dato è dello 0,45%. La Puglia è 18esima su 21. Le dosi di vaccino consegnate per 100 mila abitanti sono 2.834 (media Italia 3.567). L’80% delle somministrazioni riguarda personale sanitario e sociosanitario (media Italia 67%), l’11 “personale non sanitario” (media Italia 22%) e il 9% ospiti delle Rsa (media Italia 10%). (ansa)

LA REPLICA DELLA REGIONE – «Le statistiche della Gimbe – spiegano però fonti della Regione – confrontano il numero di vaccini con la popolazione e non tengono conto del fatto che la Puglia ha ottenuto poche dosi perché ha pochi operatori sanitari, più o meno la metà dell’Emilia Romagna che ha la stessa popolazione della Puglia. La nostra campagna vaccinale procede spedita come mostrano le statistiche della Regione: sono state somministrate quasi tutte le dosi disponibili detratta la quota per i richiami»