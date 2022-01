Manfredonia, Marasco: “Gravissima situazione di pericolo sulla S.P. 71”

Manfredoni (Foggia), 28/01/2022 – “Manfredonia, gravissima situazione di pericolo sulla S. P. 71 che porta alla Frazione Fonterosa, il 2° ponte è fortemente deteriorato privo dei sostegni di protezione e la sede stradale franata.

Non ci sono segnali stradali che indicano il pericolo mortale, maggiormente di notte, tra gli altri mezzi vi passa anche giornalmente il pulmino ScuolaBus che raccoglie i ragazzi delle campagne circostanti per portarli a scuola e viceversa: Sono mesi che è in quelle condizioni che peggiorano di girono in giorno. La Provincia di Foggia ha stanziato nello scorso anno 2018, 10.000,00 diecimila euro per interventi di ripristino della sicurezza del ponte. La gara di appalto se l’ aggiudicata una impresa di Caserta che dopo un sopralluogo ed eliminazione dei laterali del ponte fatiscenti, non si è fatta più vedere. Nè dalla Provincia ci sono stati altri interventi. Sono numerosi gli utenti di quella strada che si lamentano del pericolo incombente: dice il Comandante Giuseppe Marasco e l’Ispettore Capo Pasquale Grieco: “NOI, Ispettore Ambientali Territoriali #CIVILIS denunciamo alle Autorità, alla stampa, ai media, affinché con urgenza, prima che succede qualche tragedia, ad intervenire e mettere in sicurezza il ponte, inoltre ci sono una decina di alberi di pino pericolosi che andrebbero tagliati, uno è stato già rimosso”.

Lo riporta il Generale Giuseppe Marasco.