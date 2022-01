“Manfredonia rifiorisce con lo sport: importanti riflessi turistici ed economici”

Manfredonia (Foggia; 28/01/2022 – “Già due gli eventi in programma: “Rally Costa del Gargano” (9 e 10 aprile, organizzato dalla Gargano Racing Team) ed una gara di Triathlon (22 maggio). Diverse centinaia gli atleti che prenderanno parte alle iniziative sportive, a cui vanno ad aggiungersi altrettanti componenti di team e famigliari.

Questa settimana, con l’Assessore allo Sport Antonio Vitulano, ho avuto il piacere di ricevere entrambe le organizzazioni (in foto il team con Antonio Tondi, il Presidente Federazione Triathlon Puglia) alle quali l’Amministrazione fornirà, per le proprie competenze, il supporto istituzionale a beneficio della promozione di Manfredonia e della ripresa economica (diretta e d’indotto) delle attività turistico-commerciali della città. Entrambi gli eventi, primi tasselli di una programmazione strutturata e duratura nel tempo, hanno le potenzialità per diventare di caratura internazionale”.