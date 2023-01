Alloggi sgombrati a Foggia in via S. Pellico, vle Candelaro e degli Aviatori

StatoQuotidiano, 28 gennaio 2023. Ancora sgomberi da parte delle forze dell’ordine di Foggia di case di edilizia residenziale occupate da soggetti non aventi titolo. Questa volta si trovano in viale Candelaro, via Silvio Pellico 21 e in viale degli Aviatori dopo quelle in via Martiri di via Fani, via Lussemburgo e la stezza zona Candelaro. Le case sono di proprietà di Arca Capitanata. L’operazione della Prefettura è cominciata nei mesi scorsi anche sulla base degli obiettivi fissati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza publica.

“Famiglie legate alle criminalità organizzata”, ha ribadito il prefetto Maurizio Valiante. Sul tema è intervenuto, all’inizio delle operazioni interforze nel mese di novembre, anche il ministro dell’Interno Piantedosi che ha parlato di “nuclei familiari riconducibili a contesti di criminalità organizzata sono la chiara testimonianza dell’attenzione costante e concreta di tutte le Istituzioni alla richiesta forte di ripristino della legalità proveniente da quelle comunità locali”.