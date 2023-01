Colella illude il San Marco. Il Manfredonia ribalta la sfida e vince il derby 3-1

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/01/2023 – Il Manfredonia, con un grande secondo tempo, batte per 3-1 il San Marco, nell’anticipo della 17° giornata di campionato di Eccellenza Pugliese, girone A, proseguendo la sua marcia in testa alla classifica a quota 39 punti, al termine di un match complicato più di quanto dica il tabellino.

Prima del match, osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’ ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio. De Candia fa esordire tra i pali l’under Bellavista e concede una chance da titolare in mediana per Attah e ripropone in avanti la fisicità di Makota. Iannacone si affida all’estro di Colella e al tandem Salerno e Ruggeri in prima linea. Ritmi apprezzabili già in avvio, con il Manfredonia a fare la partita e i celeste-granata intenti, con le preventive, a rendere vita difficile ai padroni di casa. Il match si sblocca su una conclusione di Colella al 12′, che trova l’infortunio del portiere Bellavista. Partita in salita per la capolista. Il San Marco chiude tutti gli spazi e il Manfredonia trova difficoltà nella manovra e a trovare la giocata giusta per innescare le proprie bocche da fuoco.

Bevilacqua prova a puntare il diretto avversario sulla corsia di destra, per creare insidie alla retroguardia ospite ma alcuni palloni interessanti nel mezzo vengono prontamente respinti dai centrali sammarchesi. I biancoceleste collezionano corner a ripetizione ma non sono mai veramente pericolosi. La prima vera insidia, per Silvestri, arriva su un colpo di testa di Giambuzzi, ben imbeccato dal cross di Attah, con ottima risposta del portiere. Un minuto dopo, al 35′, è Makota a timbrare la traversa su perfetto traversone di Giambuzzi, da destra. Il tentativo di Morra, dopo un flipper in area, è murato dalla difesa ospite. Il Manfredonia conclude in avanti la prima frazione di gioco ma il San Marco, ben messo in campo, conserva il vantaggio e va al riposo sullo 0-1.

Nessuna sostituzione alla ripresa delle ostilità tra le due contendenti. Il canovaccio dell’incontro è identico. Manfredonia a spingere ma con svariati errori di impostazione e San Marco a contenere, con tutti gli effettivi sotto palla. Makota calcia sul fondo un pallone vagante, al 52′. De Candia manda nella mischia la freschezza di Lopez per un macchinoso Makota, al 56′. È la mossa che si rivelerà vincente. Conclusione da posizione defilata di Giambuzzi, che trova i pugni di Silvestri, al 61′. Il pressing sipontino è costante e costringe il San Marco ad abbassare ulteriormente il proprio baricentro. Gli sforzi vengono premiati al 62′, quando Conticchio crossa dentro una palla interessante che Morra, contrastato da De Cesare manda in rete impattando il match.

Il Manfredonia la vuole vincere e galvanizzato dal pari continua il forcing e la ribalta con Lopez, al 70′. Il centravanti, ex Martina, è lesto nel tap in, dopo un batti e ribatti in area, sugli sviluppi di corner. Il San Marco esce dal guscio e si espone alle ripartenze dei locali, che trovano più spazi. Silvestri nega il gol del 3-1 a Morra e tiene a galla i suoi. Poi è D’Aiello di destro a sfiorare il tris. Il San Marco si salva nella doppia occasione capitata sui piedi di Lopez e Turitto, al 84′. Il monologo della capo-classifica produce gli effetti sperati al 87′. Giambuzzi suggerisce per Lopez, che con un preciso piattone piazza la sfera in fondo alla rete. I minuti finali sono di pura accademia, con il Manfredonia a gestire energia e punteggio, fino al triplice fischio, in vista dell’importante appuntamento di domenica prossima, 5 febbraio, quando in quel di Manduria, il sodalizio di patron Di Benedetto sarà chiamato a difendere il prezioso 3-0 del match di andata, e a sollevare la Coppa Italia Puglia, primo trofeo ed obiettivo stagionale.

Tabellini:

Manfredonia: Bellavista, Conticchio, Montrone Biason, D’Aiello, Giambuzzi, Bevilacqua (89′ Cirillo), Attah (76′ Quitadamo), Morra(89′ Zaldua), Makota (56′ Lopez), Turitto. All. De Candia.

San Marco: Silvestri, Augelli, Sicuro, Menicozzo, Sicuro, De Cesare, Caruso (58′ Dragano), Grifa, Salerno, Colella, Ruggeri. All. Iannacone

Reti:12′ Colella, 62′ Morra, 70′ Lopez, 87′ Lopez

Ammoniti: Biason, Caruso, Giambuzzi, Menicozzo

Arbitro: Sig. V. Losapio (Molfetta)

Assistenti: Sigg. A.Rizzi (Foggia), P.Mazzarelli (Barletta)