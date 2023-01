FI Manfredonia: “Imbarazzo per iniziativa Rotice con Salvini in solitario”

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/01/2023 – “Forza Italia alle elezioni comunali del 2021, con la propria lista di candidati consiglieri, ha ricevuto oltre 3.000 consensi, risultando il primo partito a Manfredonia e fornendo un contributo determinante per l’elezione dell’attuale sindaco.

Alle elezioni politiche del settembre scorso Giandiego Gatta, candidato nel collegio uninominale alla Camera nella coalizione di centrodestra, ha ottenuto oltre 9300 preferenze a Manfredonia, conseguendo la elezione alla Camera dei Deputati. Questi risultati sono il frutto della cura per il territorio mostrata fattivamente dal nostro movimento politico, guidato dall’onorevole Giandiego Gatta. Tra le ultime concrete iniziative poste in essere dall’on. Gatta va menzionata la rappresentazione al Ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica e ad altri autorevoli esponenti del Governo, delle criticità per la comunità sipontina, e non solo, connesse alla paventata realizzazione del deposito di gpl “Energas”.

Il nostro partito ed il suo più autorevole esponente di Capitanata stanno profondendo il massimo impegno nella questione impianto Energas, al fine di scongiurare definitivamente il progetto di installazione dell’imponente deposito di gpl costiero: ciò tra mille difficoltà dovute al diverso orientamento del governo nazionale, dettato dalla grave crisi energetica e dalla necessità di dotare il Paese di opere strategiche. In tale contesto, proviamo un certo imbarazzo nell’apprendere dai social network (!) delle iniziative intraprese solitariamente dal nostro Sindaco, come quella di interloquire con il ministro delle infrastrutture Salvini per il tramite di rappresentanti della Lega.