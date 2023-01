Foggia, Gallo indica la strada: “Fare una partita di livello”

Statoquotidiano.it, Foggia, 28 GENNAIO 2023 – Reduce da due importanti e convincenti vittorie in Coppa Italia e campionato, i satanelli sono alla vigilia di una delicata sfida in terra d’Abruzzo, dove, domani, con inizio alle ore 14:30, allo stadio Adriatico, la formazione rossonera reca visita al Pescara, per “vendicare” la scoppola rimediata all’andata, quando allo Zaccheria i biancoceleste si imposero con un perentorio 0-4.

Rossoneri chiamati a dare continuità alle prestazioni e ai risultati, in un periodo determinante per il prosieguo della stagione, che vedrà i satanelli chiamati ad un vero e proprio tour de force, con tre match da disputare in una settimana, con una classifica che può diventare ancora più soddisfacente. Stamane, per analizzare la gara e il momento dei dauni è intervenuto in sala stampa, Fabio Gallo, mister dei rossoneri. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Cercheremo di fare qualche operazione di mercato per migliorare e completare. Vediamo cosa succederà lunedì e martedì. I ragazzi sanno come andò quella partita, però, lo spirito di rivalsa è pari a quello di voler proseguire con quello che abbiamo fatto da quando sono arrivato io. Una partita complicata, con un avversario di cui i numeri parlano chiaro. La squadra si è allenata bene e parecchio. Questa settimana ci siamo allenati parecchio per mettere dentro qualcosa in più. Quella è stata una parentesi negativa che è nella mente dei ragazzi ma è fondamentale quello che è stato fatto fin qui. Come sempre cerco di pensare alla prima partita e a quella che sarà domani. Dopo di che in base a ciò che mi dirà il campo, e alle condizioni dei giocatori, vedremo per quella di mercoledì. Dobbiamo concentrarci per quella di domani. Una partita bella da giocare con una cornice di pubblico importante. Bisogna fare una partita di livello, con una squadra che sta bene che gioca a calcio e che non specula su niente. Si può vincere, perdere e pareggiare ma l’importante è giocare la partita. Non dobbiamo dare agli altri la possibilità di pensare di poter violare casa nostra. Il doppio turno casalingo può essere un vantaggio ma lo diventa se noi facciamo in modo che lo sia. Domani tutti disponibili. La condizione fisica è fondamentale unitamente a delle idee che devi portare avanti. Il dettaglio è la condizione fisica unita a dei concetti. MI aspetto di affrontare una squadra che ha valore, in tutti i giocatori. Una squadra forte ma non più forte di noi, con uno stadio bello. Ci sono i presupposti per una partita di livello e da giocare a viso aperto. L’obiettivo è di dare continuità, con una classifica corta in un campionato che ti mette davanti delle insidie. La continuità ci ha fatto risalire in classifica e ci ha dato la possibilità di guardare avanti. Sono convinto per come vedo i ragazzi che c’è consapevolezza di poter migliorare. Bjarkason si è dimostrato quello che pensavo. Ha buona qualità, può ribaltare l’azione e appena arrivato ed è molto sveglio. Più tempo passa più ci potrà dare una mano. Vacca con lui stiamo lavorando in maniera intelligente con qualche piccolo intoppino ma dobbiamo andare avanti a lavorare. Iacoponi ha giocato e ha fatto e Peralta è una certezza. Un ballottaggio che esiste e che non deve essere negativo, se uno non gioca o nessuno dei due. Sappiamo che valore aggiunto è la nostra tifoseria, purtroppo anche all’andata i tifosi del Pescara non erano presenti e questo rappresenta una sconfitta quando si verifica questa situazione. In quattro mesi è motivo di soddisfazione sulla bontà dell’uomo Fabio Gallo. A Foggia sto bene, abbiamo iniziato a parlare con il presidente e percepisco la stima dei tifosi del Foggia verso di me. Abbiamo iniziato a parlare del futuro”.

A cura di Antonio Monaco