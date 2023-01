«Foggia indignata», sit-in oggi pomeriggio per lo scandalo al «Don Uva»

(lagazzettadelmezzogiorno),FOGGIA, 28 GENNAIO 2023 – I “Cittadini e cittadine della Foggia indignata” si sono dati appuntamento questo pomeriggio, alle 15,30, all’ingresso dell’ospedale Don Uva in via Lucera un’occasione per manifestare il proprio sdegno contro i soprusi e le sevizie a carico di 25 degenti, quasi tutte donne e in infermità mentale, denunciate dall’inchiesta “New life” della Procura di Foggia e che vede indagati trenta dipendenti della struttura.

È proprio quel numero – 30 – a indignare maggiormente: «Quello colpisce, rispetto ad analoga vicenda scoppiata nella struttura sipontina (Stella Maris: ndr) e ad altri casi in diverse parti d’Italia, è il numero di indagati dalla Procura di Foggia: 30, un’enormità! Indagati per gravi reati ai danni dei più deboli ed indifesi, 25 pazienti – di cui 19 donne e 6 uomini – in condizioni di incapacità e/o di inferiorità fisica o psichica: minacce, ingiurie, umiliazioni, violenze fisiche e sessuali. Possibile che dobbiamo assistere impotenti anche a tutto questo? Facciamo vedere che c’è una Foggia non assuefatta e non anestetizzata, che esprime la sua attiva solidarietà alle vittime ed ai loro familiari e la sua sdegnata reazione».