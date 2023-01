Il Sindaco Potenza: “A pochi giorni dal voto assunzioni alla Provincia di Foggia”

Foggia, 28 gennaio 2023, (Foggiasera.it) – «Mi preme esprimere la mia inquietudine per quanto va emergendo in queste ore. È singolare che, a pochi giorni dal voto, si registrino assunzioni in seno alla Provincia di Foggia. Una trentina circa. Tutte riferibili ad amministratori e autorevoli esponenti politici di questo territorio. Gli stessi che si ergono a registi, o provano a farlo, delle urne di domenica 29 gennaio».

Lo sostiene Antonio Potenza, sindaco di Apricena (Foggia) a pochi giorni dalla elezione del nuovo presidente dell’Ente provinciale. I candidati sono Nobiletti Giuseppe, sindaco di Vieste, Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina e l’uscente Nicola Gatta, sindaco di Candela.

«Non spetta a me giudicare o verificare la bontà della questione ma non posso neanche esimermi dall’esprimere perplessità mista a sconcerto nel rilevare la singolare coincidenza delle tempistiche. Il resto lo farà, se lo riterrà, chi di dovere. Il punto che mi preme evidenziare è politico ed attiene alla stigmatizzazione di un modus operandi che non ci appartiene», aggiunge ribadendo il suo appoggio a «Di Mauro, l’unica e sola proposta realmente di centrodestra, a fronte della quale, è palese, si registra invece un coacervo di interessi probabilmente di altra natura e dall’identità politica indefinita».

«Mi spronano a lanciare pubblicamente un appello al voto ai tanti sindaci e consiglieri che sperano in una Capitanata realmente libera di autodeterminarsi, scevra da logiche padronali e clientelari: abbiamo l’occasione di riscattarci, di costruire davvero un futuro diverso, per la nostra provincia e per i nostri figli. Io ci credo e domenica voterò Primiano Di Mauro senza alcuna esitazione e a testa alta», conclude.(Foggiasera.it)