Mafia foggiana attirata in Molise dagli indotti del Pnrr

CAMPOBASSO, 28/01/2023 – (ansa) Furti nelle case e scippi in aumento così come crescono le truffe legate al reddito di cittadinanza. In aumento anche i reati informatici e i casi di stalking.

Diminuiscono gli omicidi colposi dovuti a infortuni sul lavoro. Sostanzialmente stabili i casi di reati contro la pubblica amministrazione, gli omicidi stradali, i reati sessuali e quelli in materia di droga, le rapine, le truffe e i casi di estorsione. E’ questa la fotografia dei reati in Molise che emerge dai dati forniti durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario in Corte d’Appello a Campobasso. Si aggiunge, però, il rischio di uno “sconfinamento della criminalità organizzata” allettata dagli indotti generati dal Pnrr. (ansa)