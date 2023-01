Muore neonato di 5 mesi: era stato dimesso dall’ospedale da poche ore

SALERNO, 28/01/2023 – (di Marcella Piretti Agenzia DIRE) Era stato visitato poche ore prima in ospedale per problemi respiratori, ma poi rimandato a casa.

Ma nel giro di 24 ore, dopo una nuova crisi respiratoria, il piccolo, di appena cinque mesi, non ce l’ha fatta. È di ieri, venerdì 27 gennaio, questo fatto drammatico avvenuto nel salernitano, dove ora i genitori del neonato ora chiedono giustizia: hanno infatti presentato una denuncia alla Procura di Vallo della Lucania chiedendo di appurare se la valutazione fatta dai medici dell’ospedale di Salerno sia stata appropriata. Il piccolo di cinque mesi, originario del paesino di Perdifumo, nel Cilento, era infatti stato ricoverato per un paio di giorni all’ospedale di Salerno del giorno in cui poi è morto. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Agropoli.

A far luce sulla morte del piccolo sarà l’autopsia che si dovrebbe svolgere nei prossimi giorni. I fatti sono andati così: il piccolo non stava bene e così i genitori lo avevano portato all’ospedale di Salerno, dove era stato ricoverato per una serie di esami e accertamenti. Giovedì 26 gennaio, però, era stato dimesso. Nella giornata di venerdì 27, però, a 24 ore dalla dimissione, il bimbo è stato di nuovo male, con una crisi respiratoria ancora più forte delle precedenti. I genitori hanno tentato una corsa disperata al più vicino ospedale di Battipaglia, ma non c’è stato nulla da fare. La situazione del piccolo era ormai precipitata (avrebbe perso i sensi proprio durante il tragitto) e i medici hanno solo potuto tentare di rianimarlo, senza successo. Ora i magistrati della Procura di Vallo della Lucania dovranno fare luce sull’accaduto. www.dire.it