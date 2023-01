Provinciali. Di Mauro a Nicola Gatta: “Sicuro che siamo noi confusi e ambigui?”

FOGGIA, 28/01/2023 – In relazione alle dichiarazioni del candidato alla presidenza della Provincia di Foggia Nicola Gatta riportate dall’Immediato in data odierna, si chiede voler pubblicare la replica di seguito riportata.

“Al candidato Nicola Gatta suggerisco maggiore prudenza nelle esternazioni. Provare a screditare una proposta politica voluta e sostenuta da un’amplissima platea di amministratori di centrodestra che egli non ha inteso rappresentare rifiutandosi di posizionarsi lealmente e chiaramente in questo perimetro, preferendone uno più ambiguo e politicamente indefinito, palesa tutta la confusione che lo caratterizza in questo momento. Ancor di più gli suggerisco cautela laddove, chiamando in causa il centrosinistra, dimentica di esser stato proprio lui a cercare approcci in quel perimetro politico, tentando finanche di candidarsi col centrosinistra, senza tuttavia riuscirci.

Capisco che, a poche ore dal voto, il nervosismo cresce e si pronunciano parole in libertà. Ma un pizzico di memoria e di onestà intellettuale non guasterebbero. La mia proposta è riconoscibile e trasparente e nasce per rappresentare e portare a Palazzo Dogana il centrodestra identitario di questa provincia, i suoi valori, la sua idea di sviluppo del territorio, in piena collaborazione e sinergia con il centrodestra nazionale che governa il Paese. Nessuna confusione o ambiguità, com’è evidente, da parte nostra. Gatta è difficile possa dire altrettanto”. Primiano Di Mauro, candidato centrodestra alla presidenza della Provincia di Foggia.