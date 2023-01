Roseto Valfortore prima Comunità energetica pugliese, Campo: “Modello da seguire”

Roseto Valfortore (Fg), 28 gennaio 2023 – Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale

La politica deve essere attenta, intuire nuovi percorsi, collaborare a superare gli ostacoli, facilitare l’attivazione di innovative azioni di sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibili come la prima Comunità energetica pugliese costituita a Roseto Valfortore grazie alla sinergia tra Comune e Friendly Power Srl, alimentati dall’energia della sindaca Lucilla Parisi.

In questo piccolo e bellissimo borgo dei Monti Dauni si realizzerà un modello operativo fondato sul fotovoltaico che, partendo dal primo impianto inaugurato oggi, ne realizzerà altri nei prossimi 4 anni con l’obiettivo di portare al 100% la quantità di autoconsumo e di consumo condiviso nelle case dei rosetani. Inoltre, garantirà sconti in bolletta anche a chi non ha spazi per ospitare impianti e incrementerà il valore commerciale dell’energia ceduta al gestore della rete elettrica.

La Regione Puglia, tra le prime in Italia, ha deciso di investire risorse comunitarie, del PNRR e autonome per favorirne la nascita, da ultimo finanziandone programmazione, progettazione e attivazione insieme a misure di sostegno all’autoproduzione energetica per gli uffici e le strutture comunali.

Seguendo e sviluppando questo modello, vivere e investire nei borghi dei Monti Dauni diventerà meno costoso e uno straordinario patrimonio sociale, ambientale e culturale sarà preservato dall’abbandono.