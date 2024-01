Amministrative Manfredonia, il movimento civico Strada Facendo: “Ci saremo”

Prosegue e si rafforza il percorso di “Strada Facendo” anima e forza trainante dell’ultima Amministrazione di Manfredonia, costituitosi formalmente in movimento civico e che vede tra i suoi promotori rappresentanti della società civile.

Presidente dell’Associazione è stato indicato all’unanimità Gianni Rotice, affiancato nel direttivo da Andrea Trotta, Monica Mantovano, Antonio Vitulano e Annarita Caracciolo.

“Strada Facendo” vuole dare continuità e nuovo slancio a quel processo di cambiamento politico, istituzionale ed amministrativo iniziato nel 2021 con il mandato di guida della città conferito dalla fiducia dei cittadini.

“Strada Facendo”, quindi, con lo steso spirito civico si apre nuovamente al dialogo con persone, associazioni, forze politiche slegate dai personaggi e dalle logiche del passato (che con le loro scelte scellerate hanno tradito e danneggiato i cittadini), ragionando e condividendo con loro un percorso virtuoso che abbia come unica meta l’interesse ed il bene di Manfredonia e della sua comunità.

Presupposti imprescindibili per poter costruire con trasparenza e lealtà un progetto dall’ampio respiro e dalla lunga prospettiva che vada oltre i confini locali e che abbia Manfredonia come fulcro di dinamiche di sviluppo, a partire dall’impegno delle prossime elezioni comunali a cui “Strada Facendo” sarà presente da protagonista e come punto di riferimento per costruire insieme ai cittadini il futuro, con programmi, azioni e governance credibili ed efficaci.

Associazione “Strada Facendo – Manfredonia”

Corso Manfredi, n.185

Fb: Strada Facendo