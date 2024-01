Un giovane chef italiano, membro del team pluripremiato di Niko Romito presso il Bulgari Hotel di Pechino, si trova in condizioni gravi a seguito di un incidente stradale in scooter.

La vittima dell’incidente è Daniele Ferrari, un trentacinquenne originario di Varese, che ha trascorso gli ultimi sei anni in Cina dopo aver accumulato esperienze lavorative prestigiose presso l’Albereta, il Dorchester di Ducasse e il Mandarin Oriental di Londra.

Nonostante l’incidente risalga al 13 gennaio scorso, le circostanze sono state rese pubbliche solo recentemente attraverso un articolo diffuso dal canale ufficiale WeChat, piattaforma cinese di messaggistica e contenuti multimediali, della testata locale The Bejinger. La notizia è stata successivamente confermata dall’ufficio stampa dello chef Romito alla rivista enogastronomica abruzzese Virtu Quotidiane.

Attualmente, Ferrari è ricoverato in ospedale in condizioni gravi, e una campagna di raccolta fondi è stata avviata con lo slogan “Together for Daniele”, poiché la sua copertura assicurativa risulta insufficiente per affrontare le complesse procedure mediche necessarie per il suo recupero.

La situazione di Daniele è critica, come dettagliato dal The Beijinger; ha subito lesioni multiple e richiede cure mediche complesse e continue.

Lo riporta l’ANSA.