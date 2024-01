Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. Pari tra Angri e Manfredonia. Nonostante due goal nei primi minuti dei sipontini, con reti di Carbonaro e Calemme al 3′ e al 21′, l’Angri al 38′ ha accorciato le distanze con Palmieri. Nel secondo tempo, al 58′, Fabiano firma il pareggio.

E’ un match maschio e combattuto, entrambe le squadre non vogliono perderla ed in campo c’è la giusta tensione ma di occasioni vere e proprie non se ne vedono fino al 35’, quando il Manfredonia ha la possibilità di fare il colpaccio con una doppia, clamorosa occasione:

Carbonaro ha la palla giusta, gran colpo di esterno deviato con le unghia da Palladino, che sulla ribattuta del legno si supera, deviando con una grande parata la conclusione a botta sicura di Calemme.

𝐈𝐥 𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨

𝐀𝐧𝐠𝐫𝐢 – 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝟐-𝟐

𝐔.𝐒. 𝐀𝐍𝐆𝐑𝐈: Palladino; Allegra, De Franco (27’st De Marco), Picascia; Palmieri (14’st Caccavallo), Kljaijc, Sabatino, Fabiani (42’st Mansour), Ascione; Herrera; Longo (27’st Giorgio). 𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐩. Scarpato, Acampora, Schiavino, Di Mauro, Rosolino. 𝐀𝐥𝐥. Nello Di Costanzo

𝐌𝐀𝐍𝐅𝐑𝐄𝐃𝐎𝐍𝐈𝐀 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎: Borrelli; Bamba, Konate, Fissore (1’st Forte), Viti (31’st Spina); Hernaiz (10’st Amabile), Giacobbe; Achik (10’st Babaj, 31’st De Vito), Balba, Calemme; Carbonaro. 𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐩. Paduano, Sfrecola, Cicerelli, Orlando. 𝐀𝐥𝐥. Francesco Cinque

𝐀𝐑𝐁𝐈𝐓𝐑𝐎: Lorenzo Moretti di Cesena (Fanara di Cosenza – Facheta di Faenza)

𝐌𝐀𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈: 2’pt Carbonaro (M), 20’pt Calemme (M), 38’pt Palmieri (A), 13’st Fabiano (A)

𝐀𝐌𝐌𝐎𝐍𝐈𝐓𝐈: De Franco, Ascione (A), Viti, Fissore, Bamba, Amabile (M)

𝐀𝐍𝐆𝐎𝐋𝐈: 3-0

𝐑𝐄𝐂𝐔𝐏𝐄𝐑𝐎: 3’pt, 5’st