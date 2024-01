ANSA – Ancora un risultato negativo per il Lecce di Roberto D’Aversa, che subisce in rimonta a Genova ed esce sconfitto nonostante il vantaggio e alcune clamorose occasioni non sfruttate.

“Possiamo parlare per ore e ore ma in questo sport vince chi fa gol.

E noi non siamo stati bravi a fare gol sulle situazioni create e a non difendere quello che avevamo segnato”, ha ammesso il tecnico giallorosso. “Non sono preoccupato ma dobbiamo ragionare sul nostro obiettivo. Il mio compito è quello di lavorare per migliorare gli aspetti negativi. Spesso siamo a commentare prestazioni importanti che al minimo errore paghiamo – ha proseguito D’Aversa -. Noi dobbiamo cercare di vincere ma dobbiamo evitare alcuni errori.

Penso all’occasione di Sansone che ci avrebbe potuto portare sul 2-0. D’altra parte non ricordo in questo stadio una squadra che abbia messo in difficoltà il Genoa – ha sottolineato -.

Se da una parte dobbiamo essere soddisfatti per la prestazione dall’altra non possiamo permetterci errori.

Se analizzo la gara vedo che nei primi 65/70 minuti abbiamo vinto ogni duello, poi dopo aver subito il loro primo gol abbiamo iniziato a perderli e abbiamo smesso di giocare e se fai così finisci per non vincere.

