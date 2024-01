Manfredonia. Indagini in corso a Manfredonia in seguito all’incendio di una Fiat 500 in via Tito Minniti verso le ore 15.30/16.00.

Si ipotizza un incendio di natura dolosa.

Chi avrebbe agito avrebbe infatti utilizzato alcune bombolette per la ricarica gas.

Sul posto i Carabinieri di Manfredonia. Indagini in corso.