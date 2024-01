Manfredonia. Luminarie di Carnevale. Io sono Partita Iva: "Grazie per le adesioni, non sarà possibile accontentare tutti"

L’Associazione “Io Sono Partita Iva” di Manfredonia ha emesso un comunicato ufficiale in risposta alle numerose richieste ricevute per l’installazione delle luminarie di Carnevale nelle vie della città.

Le richieste pervenute da attività produttive e privati sono state molteplici, testimoniando l’entusiasmo e il desiderio di contribuire all’atmosfera festosa di Carnevale, caratterizzata dalle tradizionali luminarie che illuminano le strade della città. L’associazione ha svolto uno sforzo significativo nel cercare di rispondere positivamente al maggior numero possibile di richieste, dimostrando una dedizione verso la comunità locale.

Tuttavia, “Io Sono Partita Iva” comunica con grande dispiacere che non è possibile soddisfare tutte le richieste pervenute. La decisione, presa a malincuore, sottolinea le sfide operative che l’associazione sta affrontando nel cercare di bilanciare la domanda crescente con le risorse a disposizione.

L’associazione ha espresso gratitudine per la grande adesione ricevuta, riconoscendo il sostegno e l’entusiasmo della comunità locale. Pur non potendo accontentare tutte le richieste, “Io Sono Partita Iva” rimane lusingata dalla partecipazione e assicura che resterà sempre a disposizione per ogni tipo di collaborazione futura.

La nota sottolinea la volontà dell’associazione di mantenere un canale aperto di dialogo e di essere pronta a esplorare opportunità di collaborazione future, sottolineando l’importanza di una comunità unita e solidale.

Questo comunicato riflette la trasparenza e l’impegno dell’Associazione “Io Sono Partita Iva” nei confronti della comunità di Manfredonia, sottolineando la complessità delle decisioni da prendere quando le risorse sono limitate. La speranza è che questa comunicazione possa servire da base per una maggiore comprensione e collaborazione tra l’associazione e la comunità che essa rappresenta.

