Orta Nova. Anche due ortesi tra i nomi a cui sono state consegnate le “Medaglie d’onore a cittadini italiani, militari e civili che, tra il 1943 e il 1945, sono stati deportati ed internati nei lager nazisti per essere destinati a svolgere lavoro coatto per l’economia di guerra tedesca”, ieri presso la sede della Prefettura di Foggia, nell’ambito delle iniziative promosse per la celebrazione del “Giorno della Memoria”.

Conferito dal Presidente della Repubblica a 13 cittadini residenti nel territorio della provincia di Foggia, il riconoscimento è stato reso pubblico nel corso di una cerimonia introdotta dai saluti istituzionali del Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, alla presenza della autorità territoriali e dei vertici provinciali delle forze di polizia.

Toccante il momento di riflessione storica sullo sterminio e sulle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici nei campi nazisti, a cura della Professoressa Maria Schiena, membro del comitato scientifico ANEI (associazione nazionale ex internati), presidente ANEI Foggia, autrice del libro “Per non dimenticare”; e della la Dott.ssa Flavia Foglia, ricercatrice di Storia Contemporanea dell’Università di Foggia.

Protagonisti della manifestazione sono stati, inoltre, gli studenti del Liceo Musicale “C. Poerio” di Foggia, che, accompagnati dal Direttore d’Orchestra Maestro Gilda Poppa, hanno impreziosito la cerimonia con l’esecuzione di brani commemorativi della Shoah, e la lettura di brani tratti dai diari dei deportati.

Di Pierro Francesco e Iurizzi Giacinto, entrambi deceduti, i militari ortesi a cui è andato il conferimento della medaglia.

Il primo, nato il 18/05/1915, aveva vissuto la pesante esperienza di essere internato in un campo di prigionia dal 09/09/1943 all’11/02/1944, e quella di cadere vittima del naufragio del Piroscafo Oria.

Ha ritirato in suo nome la medaglia il nipote Di Pierro Francesco, direttamente dal Prefetto con il Commissario straordinario del comune di Orta Nova, Angelo Caccavone, e il Vice Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, Nicola Abbasciano.

Il secondo, anch’egli deceduto, era stato internato in un campo di prigionia in Germania (Stalag III D), dal 9.9.1943 al 28.2.1945.

A ritirare la medaglia, in tale caso, la figlia Iurizzi Giuseppina, anche questa direttamente dal Prefetto con il Commissario straordinario del comune di Orta Nova, Angelo Caccavone, e il comandante della Guardia provinciale di Foggia colonnello Leonardo Ricci.

Nelle stesse ore, nel comune di Orta Nova il ricordo dei Caduti in guerra, è avvenuto presso il monumento ad essi dedicato, su iniziativa dell’associazione Misericordia.