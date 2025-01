Il 23 dicembre scorso è stato approvato il piano annuale delle assunzioni per il 2025 della Sanitaservice Asl Foggia, società in house della Asl. Il documento, firmato dall’amministratore unico Angelo Tomaro, prevede un fabbisogno di 235 unità di personale, con un totale di 1.655 Fte (Full-Time Equivalent) richiesti per l’anno 2025, rispetto ai 1.420 previsti per il 2024. Attualmente, la dotazione organica effettiva è di 1.346 Fte.

Il numero complessivo dei posti vacanti ammonta a 311, di cui 304 sono oggetto di attivazione di procedure selettive per la copertura dei relativi fabbisogni, in attesa di autorizzazione da parte degli uffici competenti della Regione Puglia. Di questi, 46 posti sono già stati autorizzati con la Delibera della Giunta Regionale 523/2024, mentre 258 richiedono ancora il via libera regionale. Sette posti non sono soggetti a selezione, in quanto destinati esclusivamente al ricollocamento di personale inidoneo.

Per soddisfare il fabbisogno di personale per il 2025, sarà necessario attivare nuove selezioni, previa autorizzazione della Regione Puglia, oppure ricollocare il personale temporaneamente o permanentemente inidoneo alla mansione originaria.

Distribuzione dei Posti Vacanti per Aree:

Area Amministrativa : 1 posto vacante nell’Ufficio Affari Generali e Giuridico del Personale 1 posto vacante nell’Ufficio Economico del Personale 3 posti vacanti nell’Ufficio Formazione, Privacy, Trasparenza e Anticorruzione 1 posto vacante nell’Ufficio Bilancio, Pianificazione e Controllo Totale: 6 posti vacanti da autorizzare

: Unità Staff Servizio Emergenza/Urgente-Trasporto : 1 coordinatore tecnico e 1 addetto alla gestione dei mezzi 20 posti vacanti tra gli operatori del 118

: Servizio Ausiliariato e Pulizia : 244 unità totali, con 24 posti vacanti in manutenzione e logistica 18 posti vacanti nei servizi hospitality (di cui 9 per il Cup e Contact Center) 1 unità vacante nel servizio Ced e dati e fonia

:

In sintesi, la dotazione organica teorica per il 2025 è di 1.655 Fte, mentre quella effettiva è di 1.346 Fte, con 311 posti vacanti da coprire attraverso nuove selezioni o ricollocamenti.

Lo riporta FoggiaToday.