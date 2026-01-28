Edizione n° 5960

MELONI VANNACCI // Meloni avverte Salvini su Vannacci: «Se la Lega non interviene, lo faremo noi»
28 Gennaio 2026 - ore  09:16

CALEMBOUR

DARIO D'AMATO // Si schianta in scooter sulla Statale 88: muore Dario D’Amato, 21 anni
28 Gennaio 2026 - ore  10:12

Home // Cronaca // Aeroitalia lancia la Summer 2026: nuovi voli da Foggia verso Milano Linate e Torino

AEROITALIA SUMMER Aeroitalia lancia la Summer 2026: nuovi voli da Foggia verso Milano Linate e Torino

Aeroitalia annuncia 12 nuove rotte per l’estate 2026, potenziando i voli da e per Foggia con collegamenti diretti verso Milano Linate e Torino

Aeroitalia lancia la Summer 2026: nuovi voli da Foggia verso Milano Linate e Torino

IMMAGINE VIDEO archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Aeroitalia annuncia 12 nuove rotte per l’estate 2026, potenziando i voli da e per Foggia con collegamenti diretti verso Milano Linate e Torino, rafforzando così la propria presenza sul mercato nazionale e internazionale. L’iniziativa mira a offrire soluzioni di viaggio flessibili e capillari, favorendo sia la mobilità dei passeggeri sia la promozione delle principali mete turistiche e d’affari sul territorio italiano.

Le nuove rotte della Summer 2026
Tra le 12 nuove rotte, spiccano i voli tra Bologna-Cagliari, Firenze-Cagliari, Pisa-Cagliari e Pisa-Comiso, oltre ai collegamenti tra Roma-Genova e Cagliari-Cuneo. Da Comiso sarà possibile raggiungere direttamente Roma Fiumicino, Milano Linate, Bologna e Torino, mentre da Foggia prenderanno il via i nuovi voli verso Milano Linate e Torino.

Oltre alle novità, Aeroitalia ripristina alcune rotte della scorsa stagione estiva: tornano i collegamenti Roma Fiumicino–Bacau e Roma Fiumicino–Ibiza, così come i voli Catania–Bergamo, Cagliari–Catania, e quelli da Perugia verso Lamezia Terme e Olbia, oltre alla rotta Parma–Olbia.

L’impegno di Aeroitalia
Secondo Ugo Calvosa, Executive Vice President Aeroitalia, l’espansione della rete rappresenta un passo strategico per la crescita della compagnia, con un focus particolare sulle mete a forte vocazione turistica come Sardegna, Sicilia, Toscana e Emilia-Romagna. Calvosa sottolinea l’importanza dei collegamenti per il tessuto sociale ed economico dei territori serviti, garantendo un servizio capillare, affidabile e puntuale.

Con la Summer 2026, Aeroitalia punta a rafforzare la connettività tra città italiane, supportare i flussi turistici e favorire la mobilità dei viaggiatori, confermandosi come partner strategico per le comunità e i viaggiatori.

Lo riporta foggiatoday.it.

