Baby sindaco di Foggia è Giuseppe Stallone: “Ho tanti progetti per la mente..”⏺❤

Foggia, 28 gennaio 2026. «Sono davvero molto felice, ho in mente tanti progetti per la città e ora posso finalmente realizzarli. Prima di tutto: sistemare le strade, poi installare dei cestini della spazzatura tecnologici, con una faccina che “mangia” i rifiuti quando li butti dentro e poi ti sorride».

È stato eletto il nuovo baby sindaco di Foggia ed è felicissimo Giuseppe Stallone.

Si è svolta infatti stamani, presso l’Aula consiliare di Palazzo di Città, la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi per l’anno scolastico 2025/2026. Nel corso dell’evento è stato letto ufficialmente l’esito delle elezioni, che ha portato alla proclamazione del giovane primo cittadino.

La seduta, organizzata dall’Ufficio Comunicazione del Comune, ha rappresentato un importante momento di educazione alla cittadinanza attiva e di partecipazione democratica, coinvolgendo gli studenti chiamati a ricoprire i ruoli istituzionali del Consiglio dei Ragazzi.

Alla cerimonia hanno preso parte la sindaca Maria Aida Episcopo e la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone, che hanno rivolto un saluto istituzionale ai giovani amministratori, sottolineando il valore formativo dell’iniziativa e l’importanza di avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni.

Dopo la proclamazione del baby sindaco, si è proceduto anche all’insediamento della giunta dei ragazzi, che affiancherà Stallone nel percorso amministrativo previsto dal progetto.

