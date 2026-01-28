Edizione n° 5960

Home // Andria // BAT, la nuova prefetta Anania: “Priorità a legalità e tutela dell’ambiente”

ANANIA BAT BAT, la nuova prefetta Anania: “Priorità a legalità e tutela dell’ambiente”

In arrivo una cabina di regia contro discariche abusive e rifiuti illeciti.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Andria // Barletta //

Contrasto alle infiltrazioni criminali nell’economia sana e massima attenzione alla tutela ambientale. Sono questi i capisaldi dell’azione della nuova prefetta di Barletta-Andria-Trani, Flavia Anania, che questa mattina ha incontrato la stampa nella sede della Prefettura di Barletta.

A soli quindici giorni dal suo insediamento, Anania ha annunciato i primi risultati sul fronte della prevenzione antimafia. «Stiamo proseguendo nel solco tracciato dal prefetto precedente, Silvana D’Agostino – ha spiegato – e abbiamo già adottato due interdittive antimafia, una delle quali è in fase di notifica». L’obiettivo, ha ribadito, è «prevenire l’infiltrazione della criminalità nell’economia sana», senza però trascurare il contrasto ai reati predatori che alimentano l’allarme sociale.

Tra le azioni già avviate rientrano anche i controlli sui locali di pubblico spettacolo e sugli esercizi pubblici. «Vogliamo evitare il ripetersi di episodi gravi come quelli recentemente accaduti all’estero – ha sottolineato la prefetta – e confidiamo nella collaborazione di chi può aiutarci a far emergere situazioni di rischio, come locali abusivi o feste improvvisate in luoghi non idonei, anche in piscine, che possono mettere in pericolo la sicurezza delle persone».

Sul fronte ambientale, Anania ha annunciato l’imminente istituzione di una cabina di regia dedicata al contrasto delle discariche abusive e allo sversamento illecito di rifiuti. «Il problema dei rifiuti che arrivano da fuori provincia e vengono scaricati sul nostro territorio è ben noto ed è all’attenzione della Procura di Trani – ha spiegato –. Il procuratore Renato Nitti mi ha chiesto di attivare un tavolo di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti: come Prefettura garantiamo piena disponibilità e faremo la nostra parte».

Un impegno che, nelle intenzioni della nuova prefetta, punta a rafforzare legalità, sicurezza e tutela del territorio in tutta la provincia BAT.

Lo riporta l’Ansa.

