Bonus ristrutturazione 2026: quali componenti dell’impianto elettrico sono detraibili

Quando si affronta una ristrutturazione, l’impianto elettrico è spesso uno degli aspetti meno visibili ma più rilevanti. Con l’evoluzione del quadro normativo e la progressiva stabilizzazione degli incentivi fiscali, nel 2026 il bonus ristrutturazione continua a rappresentare uno strumento importante per intervenire sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, più che sulla semplice sostituzione di singoli elementi.

Comprendere quali componenti dell’impianto elettrico rientrano nelle detrazioni è fondamentale per pianificare correttamente i lavori ed evitare errori che possono compromettere l’agevolazione.

Il criterio centrale del bonus: l’intervento, non il pezzo

Il primo aspetto da chiarire è un equivoco molto comune: il bonus ristrutturazione non incentiva il singolo componente, ma l’intervento nel suo complesso.

Questo principio resta valido anche nel 2026.

Un componente dell’impianto elettrico è detraibile quando:

fa parte di un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione

contribuisce alla messa in sicurezza o all’adeguamento dell’impianto

è funzionale al miglioramento delle condizioni rispetto allo stato precedente

Nel bonus ristrutturazione non si detrae il singolo componente, ma l’impianto nel suo insieme: tutto ciò che serve a completarlo e renderlo conforme rientra nell’intervento.

Quali componenti dell’impianto elettrico possono essere inclusi nel bonus

All’interno di un intervento ammesso al bonus ristrutturazione, rientrano normalmente diverse parti dell’impianto elettrico. Tra le principali:

rifacimento o adeguamento delle linee elettriche

sostituzione o aggiornamento del quadro elettrico

installazione o sostituzione di dispositivi di protezione

adeguamento dei punti presa e comando

sostituzione di prese, interruttori e placche, se parte dell’intervento

In particolare, prese e interruttori diventano detraibili quando:

sono sostituiti nell’ambito di un rifacimento o adeguamento dell’impianto

migliorano la sicurezza o la funzionalità dei punti utilizzatore

non rappresentano un intervento isolato e puramente estetico

In questi casi, la fornitura dei componenti terminali rientra nel perimetro dell’intervento agevolato, perché necessaria a completare correttamente l’impianto elettrico e a garantirne la conformità e la sicurezza nel tempo.

Il ruolo delle placche: perché rientrano solo in certi casi

Le placche elettriche sono spesso percepite come elementi decorativi, ma dal punto di vista del bonus ristrutturazione vengono considerate parte integrante del punto elettrico solo quando contribuiscono al completamento di un intervento sull’impianto.

Questo significa che:

la sostituzione delle placche è detraibile se avviene insieme a prese e interruttori nell’ambito di un adeguamento

non è detraibile se si tratta di un semplice cambio estetico, senza lavori sull’impianto

Nel 2026, l’attenzione è sempre più rivolta alla coerenza dell’intervento: tutto ciò che serve a rendere l’impianto sicuro, funzionale e conforme può rientrare nel bonus, purché documentato correttamente.

Ristrutturazioni parziali: cosa succede all’impianto elettrico

Non sempre una ristrutturazione comprende tutti gli ambienti dell’abitazione, ma può capitare che si decida di procedere a lavori di ristrutturazioni solo in alcuni spazi, come ad esempio bagno e cucina. In questi casi l’impianto elettrico viene valutato in relazione alla porzione di immobile oggetto di ristrutturazione.

Se per rendere sicuro e funzionale l’ambiente ristrutturato è necessario:

spostare o aggiungere punti presa

sostituire prese e interruttori obsoleti

aggiornare i componenti terminali

Le spese relative all’impianto elettrico dell’area interessata rientrano nel bonus. Questo approccio è sempre più diffuso, perché consente di intervenire in modo graduale senza rifare l’impianto completo.

Quando un intervento NON rientra nel bonus

Per evitare fraintendimenti, è importante chiarire anche i casi in cui le spese relative all’impianto elettrico non rientrano nel bonus ristrutturazione. In linea generale, restano esclusi gli interventi che non comportano un reale miglioramento delle condizioni di sicurezza o funzionalità dell’impianto.

Non risultano quindi detraibili:

il solo cambio estetico delle placche, non accompagnato da lavori sull’impianto elettrico

la sostituzione di prese o interruttori singoli, quando non inserita in un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria

interventi di manutenzione ordinaria senza adeguamento dell’impianto

Il bonus ristrutturazione è infatti pensato per incentivare interventi strutturali e migliorativi, orientati alla messa in sicurezza e all’adeguamento degli impianti esistenti, e non semplici aggiornamenti di carattere estetico o manutentivo.

Perché questo tema resta centrale nel 2026

Nel 2026 il bonus ristrutturazione continua a orientare gli interventi verso una logica di miglioramento concreto dell’abitazione, privilegiando la messa in sicurezza degli impianti esistenti e l’adeguamento funzionale degli spazi. L’obiettivo non è incentivare interventi temporanei o estetici, ma favorire lavori che abbiano un impatto duraturo sulla qualità e sull’affidabilità dell’immobile.

In questo contesto, l’impianto elettrico torna ad essere uno degli elementi centrali della ristrutturazione. Componenti come prese, interruttori e placche assumono valore non per il loro aspetto estetico, ma per il ruolo che svolgono nel garantire sicurezza, continuità di utilizzo e affidabilità dell’impianto nel tempo. (nota stampa).