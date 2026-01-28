ROMA/SAN GIOVANNI ROTONDO – La Santa Sede è al lavoro per affrontare la crisi finanziaria di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da San Pio a San Giovanni Rotondo. Lo ha affermato il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, intervenendo a margine della presentazione di un libro all’Università Lumsa di Roma.

“Stiamo tentando in tutti i modi di risolvere il problema e di aiutare l’ospedale ad uscire dalle difficoltà in cui si trova”, ha dichiarato Parolin rispondendo alle domande dei giornalisti, come riportato da LaPresse.

La situazione dell’ospedale resta un nodo cruciale sia per la Regione Puglia sia per la Santa Sede, ente morale della struttura sanitaria. Nelle ultime settimane si è parlato a lungo delle difficoltà economiche dell’istituto e della tregua temporanea raggiunta tra la direzione generale e le organizzazioni sindacali di medici e lavoratori, che ha consentito di scongiurare lo sciopero previsto per il 9 gennaio.

Restano tuttavia aperte le rivendicazioni del direttore generale Gino Gumirato, mentre i dipendenti continuano a difendere l’attuale contratto di lavoro. Le parti attendono ora che la Regione dia seguito agli impegni assunti nel corso del tavolo di confronto tenutosi a Bari, con il coinvolgimento del presidente Michele Emiliano e del neo assessore regionale alla Sanità.

Nel frattempo, l’intervento del cardinale Parolin conferma l’attenzione del Vaticano sulla vicenda e il tentativo di individuare una soluzione che garantisca la stabilità economica e occupazionale di una delle principali strutture sanitarie del Mezzogiorno. Lo riporta foggiatoday.it.