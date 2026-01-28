Edizione n° 5960

BALLON D'ESSAI

MELONI VANNACCI // Meloni avverte Salvini su Vannacci: «Se la Lega non interviene, lo faremo noi»
28 Gennaio 2026 - ore  09:16

CALEMBOUR

DARIO D'AMATO // Si schianta in scooter sulla Statale 88: muore Dario D’Amato, 21 anni
28 Gennaio 2026 - ore  10:12

Home // Politica // Concorso per 6 Istruttori di Vigilanza: prorogata al 6 febbraio 2026 la scadenza delle domande

CONCORSO VIGILANZA Concorso per 6 Istruttori di Vigilanza: prorogata al 6 febbraio 2026 la scadenza delle domande

È stata prorogata alle ore 23.59 del 6 febbraio 2026 la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione

Concorso per 6 Istruttori di Vigilanza: prorogata al 6 febbraio 2026 la scadenza delle domande

Concorso - Fonte Immagine: ilmattino.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – È stata prorogata alle ore 23.59 del 6 febbraio 2026 la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami per l’assunzione di 6 Istruttori di Vigilanza, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali).

La proroga è stata disposta con la determinazione dirigenziale n. 136 del 27 gennaio 2026, firmata dal dirigente dell’Area I – Gestione Finanziaria e del Personale, Adriano Saracino. Il provvedimento riguarda la manutenzione del Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica, necessaria per il passaggio al Polo Strategico Nazionale (PSN).

Il concorso prevede la copertura di 6 posti nell’Area degli Istruttori (CCNL 16 novembre 2022), di cui uno riservato ai volontari delle Forze Armate.

La decisione di prorogare i termini si è resa necessaria a seguito della comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha annunciato l’indisponibilità delle funzionalità dell’area riservata del portale inPA dal 28 gennaio al 2 febbraio 2026, proprio per consentire le operazioni tecniche di migrazione al PSN.

I candidati che hanno già presentato la domanda potranno modificarla, integrarla o sostituirla entro il nuovo termine di scadenza. In tal caso, sarà considerata valida esclusivamente l’ultima domanda inviata in ordine cronologico, con automatica revoca e perdita di efficacia delle precedenti.

A cura di Giovanna Tambo.

LASCIA UN COMMENTO