Dissesto idrogeologico in Puglia: Monti Dauni tra le aree più vulnerabili

I Monti Dauni, in provincia di Foggia, si confermano tra le zone della Puglia maggiormente esposte al rischio idrogeologico. Le criticità più rilevanti riguardano soprattutto la rete viaria che collega i comuni montani, spesso interessata da frane e smottamenti, in particolare durante i mesi invernali. Al momento, tuttavia, non si segnalano situazioni di emergenza all’interno dei centri abitati.

La situazione più delicata si registra a Roseto Valfortore, piccolo comune di circa 940 abitanti situato a 600 metri di altitudine. Qui una strada comunale è chiusa da oltre due anni a causa di un dissesto che ha provocato lo scivolamento di un’intera carreggiata. A destare ulteriore preoccupazione è anche un’area a ridosso del centro urbano, dove sono evidenti segni di smottamento. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Lucilla Parisi, ha già richiesto l’intervento degli uffici regionali della Protezione civile e della Difesa del suolo.

Interventi di messa in sicurezza sono previsti anche ad Accadia, altro comune dei Monti Dauni posto a oltre 600 metri di altezza. Nei prossimi mesi dovrebbero partire i lavori su un torrente che collega il paese a Sant’Agata di Puglia. Situazioni di dissesto interessano inoltre alcune strade provinciali nei territori di Anzano e Faeto, quest’ultimo secondo comune più alto della regione, dove le criticità si accentuano soprattutto nella stagione invernale.

Dalla Provincia di Foggia fanno sapere che diversi interventi sulle arterie stradali sono stati candidati al Rendis, il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti per la messa in sicurezza.

Criticità si registrano anche sul versante garganico. Dallo scorso dicembre la circolazione è interrotta su un tratto della Strada statale 89 Garganica, tra Vieste e Mattinata, a seguito di un movimento franoso che ha causato il distacco di un masso dal costone sovrastante. Nei giorni scorsi la Regione Puglia ha chiesto al prefetto di Foggia la convocazione di un tavolo tecnico con Demanio dello Stato e Anas, sottolineando il ruolo strategico della Statale 89, considerata un’infrastruttura di importanza cruciale per l’intero territorio regionale.

Fonte Ansa Puglia