28 Gennaio 2026 - ore  09:16

28 Gennaio 2026 - ore  10:12

Federica Torzullo, il figlio di 10 anni sarà affidato ai nonni materni: l'udienza

NONNI Federica Torzullo, il figlio di 10 anni sarà affidato ai nonni materni: l’udienza

Sarà confermato l’affidamento ai nonni materni del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno

Federica Torzullo, il figlio di 10 anni sarà affidato ai nonni materni: l'udienza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Sarà confermato l’affidamento ai nonni materni del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, attualmente detenuti con l’accusa di aver ucciso la moglie con 23 coltellate. Come apprende l’Adnkronos, la decisione è emersa al termine dell’udienza presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Il minore resterà sotto la tutela del sindaco di Anguillara Sabazia, nominato tutore dal tribunale, mentre proseguono le indagini sul delitto che ha sconvolto la comunità locale.

Lo riporta Leggo.it

Lascia un commento

