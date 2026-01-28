Federica Torzullo, il figlio di 10 anni sarà affidato ai nonni materni: l'udienza

Sarà confermato l’affidamento ai nonni materni del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, attualmente detenuti con l’accusa di aver ucciso la moglie con 23 coltellate. Come apprende l’Adnkronos, la decisione è emersa al termine dell’udienza presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Il minore resterà sotto la tutela del sindaco di Anguillara Sabazia, nominato tutore dal tribunale, mentre proseguono le indagini sul delitto che ha sconvolto la comunità locale.

Lo riporta Leggo.it