Foggia – Gli assalti ai bancomat possono costare la vita. Non solo per i rischi legati alle esplosioni, ma anche perché i contrasti interni ai gruppi criminali possono degenerare fino all'omicidio. È il filo investigativo che collega la "banda della marmotta", smantellata nelle ultime ore dai carabinieri, al delitto di Faik Isenovski, 27enne italiano di origini macedoni, ucciso il 17 agosto 2025 a Borgo Mezzanone.

L’inchiesta, coordinata dal pm Roberta Bray, ha portato al fermo di cinque giovani, accusati di far parte di un’organizzazione specializzata negli assalti agli sportelli automatici. Secondo gli investigatori, dietro l’omicidio – ancora irrisolto – potrebbe esserci un credito o debito legato ai colpi ai bancomat, anche se al momento si tratta solo di un sospetto.

Isenovski fu sequestrato, picchiato, investito due volte da un’auto e poi caricato su un veicolo. Il suo corpo venne ritrovato quattro giorni dopo. Le indagini sull’omicidio hanno fatto emergere rapporti di conoscenza, forse anche di complicità, tra la vittima e uno degli arrestati, Ivan Ameri, rapporti che si sarebbero incrinati per questioni di denaro.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Per il pericolo di fuga, la Procura di Foggia ha disposto il fermo di:

Ivan Ameri , 20 anni, foggiano residente a Borgo Mezzanone (ritenuto il capo della banda);

Giovanni Di Gennaro , 26 anni, di Carapelle;

Michele Rendina , 24 anni, di Carapelle;

Mattia Gervasio , 23 anni, di Orta Nova;

Salvatore Nicola Gervasio, 20 anni, di Orta Nova.

Nelle stesse ore del blitz, Di Gennaro e Mattia Gervasio sono stati arrestati anche su ordinanza del gip di Pesaro-Urbino per un assalto a un bancomat nel centro marchigiano, compiuto con altri presunti complici.

L’INCHIESTA

Sono 13 gli indagati complessivi, accusati a vario titolo di 14 capi di imputazione. Tra i reati contestati:

associazione per delinquere (contestata a 7 persone);

tentato assalto del 13 settembre 2025 alla Bpm di Ascoli Satriano ;

furto da 2.800 euro del 14 ottobre alla Bpm di Guardia Sanframondi (Benevento);

colpo da oltre 37mila euro del 17 ottobre alla Bcc di Potenza Picena (Macerata);

porto e detenzione illegale di esplosivo;

ricettazione e riciclaggio delle auto utilizzate nei furti.

Secondo gli inquirenti, Ameri avrebbe diretto il gruppo; Rendina, Di Gennaro e Salvatore Nicola Gervasio si sarebbero occupati di reperire veicoli e materiale esplosivo; Mattia Gervasio e altri due indagati a piede libero avrebbero avuto ruoli operativi.

L’accusa si fonda su video, intercettazioni, analisi dei tabulati telefonici e sulle dichiarazioni di testimoni ascoltati anche nell’ambito dell’indagine sull’omicidio Isenovski.

IL MODUS OPERANDI

Nelle 156 pagine del decreto di fermo, il pm Bray definisce gli assalti ai bancomat «una piaga criminale» che nel solo 2025 ha fatto registrare oltre venti episodi nel Foggiano, con gravi rischi per l’incolumità pubblica.

La cosiddetta “marmotta” è un ordigno artigianale inserito nella fessura dell’Atm dopo aver simulato un prelievo con carte intestate a ignari terzi. L’esplosivo viene fatto deflagrare in pochi minuti, il tempo necessario per raccogliere il denaro e fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Un sistema rapido, violento e altamente pericoloso, che ora gli investigatori stanno cercando di collegare anche al delitto di Borgo Mezzanone, nella speranza di fare luce su uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni.

