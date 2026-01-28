Edizione n° 5960

Home // Focus // Foggia, Casillo: “Iter giudiziario regolare. Ora molti vogliono venire da noi”

"CI METTIAMO LA FACCIA" Foggia, Casillo: “Iter giudiziario regolare. Ora molti vogliono venire da noi”

"Vivo la città e sono abituato a metterci la faccia in quello che facciamo" – ha dichiarato Casillo

Foggia, al via l’era Casillo–De Vitto: “Un progetto condiviso, niente nostalgia ma programmazione”

Foggia, al via l’era Casillo–De Vitto - ph maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Focus // Foggia //

FOGGIA – Con una conferenza stampa convocata a sorpresa, Gennaro Casillo è tornato a parlare pubblicamente per fare il punto sulla situazione del Calcio Foggia 1920. Nella giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio, il presidente rossonero si è presentato nella sala stampa “Antonio Fesce” dello stadio Pino Zaccheria, affrontando i temi più caldi legati al club.

“Vivo la città e sono abituato a metterci la faccia in quello che facciamo – ha dichiarato Casillo –. L’iter giudiziario sta procedendo in maniera normale, stiamo aspettando l’ok definitivo. Abbiamo fatto un atto di coraggio enorme, ma stiamo lavorando tutto il giorno per migliorare questa squadra”. Sul mercato, il presidente non nasconde l’ottimismo: “Sappiamo dove intervenire, persino mia mamma chiede l’attaccante. Abbiamo pochi giorni ma molti giocatori vogliono venire a Foggia. Cerchiamo profili importanti per questi mesi e con prospettiva anche per il prossimo anno”.

Casillo ha poi tracciato un primo bilancio delle settimane iniziali della nuova gestione, sottolineando la risposta dell’ambiente: “Mi ha sorpreso la vicinanza di tutti. Stiamo cercando anche di sbloccare la situazione di Croci Nord, che ritengo la più bella azienda del nostro gruppo. Lavoriamo sempre per migliorarla. Potevamo restare a casa e provarci a maggio, ma in quello che si fa serve anche un po’ di follia. Il rischio lo corriamo, ma bisogna combattere tutti insieme”.

Uno sguardo anche al campo e al prossimo derby contro il Cerignola: “Sarà un’altra bella partita, immagino i nostri tifosi pronti a darci una mano. In casa abbiamo cose che nessuno ha”. Sul tema del pubblico, Casillo ha chiarito: “Fino al closing non ci saranno mini abbonamenti, ma non escludiamo iniziative dedicate ai tifosi”.

In chiusura, il presidente è tornato sulla sconfitta contro il Latina: “Quella gara ha dimostrato che alcuni limiti ci sono e tutti eravamo dispiaciuti. Da ora in poi ogni partita sarà fondamentale per costruire il futuro. Da giugno, poi, sarà tutta un’altra storia e potrebbero esserci novità anche nella struttura societaria”.

Fonte: lacasadic.com

