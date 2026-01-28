Si è svolta questa mattina a Palazzo di Città una riunione della Giunta comunale, nel corso della quale sono stati affrontati numerosi punti all’ordine del giorno, relativi a diversi ambiti amministrativi.

La Giunta ha preso atto dell’ammissione al finanziamento da parte della Regione Puglia del progetto “Foggia for Work”, per un importo complessivo di 88.480 euro, finalizzato al rafforzamento dei servizi di orientamento e delle politiche attive del lavoro. Il progetto avrà una durata di 18 mesi dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, avvenuta nei giorni scorsi, con avvio delle attività entro 30 giorni.

È stato inoltre approvato un atto di indirizzo per l’attivazione, da parte del Servizio Attività Economiche/SUAP, di misure straordinarie a sostegno degli operatori economici con sede nell’edificio di via Lucera, sgomberato con ordinanza sindacale n. 99 del 28 dicembre scorso per problemi di staticità. La misura prevede un contributo una tantum a ristoro delle spese documentate di rilocalizzazione temporanea e/o di riavvio dell’attività.

In ambito culturale, sono stati concessi il patrocinio e l’utilizzo gratuito del Teatro Giordano all’Associazione Amici della Musica Foggia per la 56ª stagione concertistica, nonché della Sala Fedora per la conferenza stampa di presentazione. Approvato anche un atto di indirizzo per l’organizzazione di eventi di Carnevale dedicati ai bambini.

Per quanto riguarda l’ambiente, la Giunta ha approvato la relazione previsionale e programmatica 2006 del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata.

In ambito sportivo, via libera alla co-organizzazione di una gara nazionale di sciabola maschile e femminile, proposta dall’associazione sportiva Circolo Schermistico Dauno, finalizzata alla promozione dell’attività sportiva sul territorio comunale.

Infine, sono stati approvati il nuovo Manuale di gestione documentale dell’Ente, il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, l’atto di indirizzo per il riconoscimento di un contributo economico all’associazione ADMO Puglia per l’organizzazione della marcia commemorativa in ricordo di Simone Raucea e la proroga degli incarichi di Elevata Qualificazione.

Foggia, 28 gennaio 2026