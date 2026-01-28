Edizione n° 5960

28 Gennaio 2026 - ore  17:04

28 Gennaio 2026 - ore  10:12

Home // Attualità // Fontana di Trevi “a pagamento”: ticket da 2 euro dal 2 febbraio. Chi paga, chi entra gratis, orari e regole

FONTANA TREVI Fontana di Trevi “a pagamento”: ticket da 2 euro dal 2 febbraio. Chi paga, chi entra gratis, orari e regole

La misura, annunciata nelle scorse settimane, è stata ufficializzata dal Campidoglio e partirà dal 2 febbraio 2026.

Fontana di Trevi, dal 7 gennaio ingresso a pagamento per i turisti

Fontana di Trevi - Fonte Immagine: tripadvisor.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Attualità //

ROMA – La notizia adesso è nero su bianco: per avvicinarsi davvero alla Fontana di Trevi – cioè entrare nel perimetro interno, il punto più “vicino” al monumento dove si fanno foto e si lancia la monetina – scatterà un ticket da 2 euro. La misura, annunciata nelle scorse settimane, è stata ufficializzata dal Campidoglio e partirà dal 2 febbraio 2026.

Cosa cambia (e cosa resta gratis)

La Fontana non diventa “a pagamento” in senso totale: la piazza e la visuale dall’esterno restano accessibili, come sempre. Il biglietto riguarda invece l’accesso alla zona contingentata a ridosso dell’acqua, creata per gestire i flussi e ridurre l’affollamento.

La scelta nasce dai numeri: secondo il Comune, l’area registra una media di circa 30.000 accessi al giorno, con punte fino a 70.000, e oltre 9 milioni di visitatori l’anno.

Quanto costa

  • 2 euro per accedere al perimetro interno.

  • La tariffa vale anche la prima domenica del mese (quando spesso ci sono gratuità in altri circuiti culturali).

Chi deve pagare

  • Turisti e non residenti che vogliono entrare nell’area interna (contingentata) davanti alla fontana.

Chi entra gratis

Il Campidoglio prevede una serie di esenzioni. L’accesso resterà gratuito per:

  • residenti a Roma e nella Città Metropolitana (con documento valido);

  • titolari di MIC Card;

  • persone con disabilità e accompagnatore;

  • minori fino a 5 anni.

Giorni e orari: quando si paga

Qui c’è il dettaglio più pratico (e quello che interessa di più ai visitatori).

  • In linea generale, il ticket è previsto nella fascia 9:00–22:00.

  • Nella comunicazione rilanciata oggi da più testate, il Comune indica anche una rimodulazione per lunedì e venerdì (partenza alle 11:30) legata alle operazioni di gestione nell’area, mentre gli altri giorni l’accesso a pagamento parte dalle 9:00.

In sintesi: l’impianto è 9–22, con possibili finestre diverse su alcuni giorni per esigenze operative.

Come funzionerà l’accesso

L’obiettivo dichiarato è “mettere ordine” nel punto più congestionato del centro storico. Il Comune parla di un modello che nasce dalla sperimentazione avviata durante e dopo gli interventi di manutenzione, con nuove modalità per contrastare sovraffollamento e comportamenti impropri e tutelare il monumento.

Sul “come” (prenotazione online, varchi, controlli) alcuni dettagli operativi vengono aggiornati in queste ore, e non è escluso che nei primi giorni ci siano aggiustamenti: in giornata, ad esempio, è stato segnalato anche un possibile slittamento tecnico legato alla gestione delle file.

Box servizio – Tutto quello che c’è da sapere (FAQ rapide)

▶ Quando parte? Dal 2 febbraio 2026.
▶ Quanto costa? 2 euro (anche la prima domenica del mese).
▶ Cosa si paga? L’ingresso nel perimetro interno a ridosso della fontana.
▶ Chi non paga? Residenti Roma e Città Metropolitana (con documento), MIC Card, disabili + accompagnatore, minori fino a 5 anni.
▶ Orari? In generale 9:00–22:00, con possibile avvio 11:30 in alcuni giorni per esigenze operative.

LASCIA UN COMMENTO