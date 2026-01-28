Foggia, 28 gennaio 2026. Questa mattina il Pubblico Ministero Claudia Pezone ha conferito incarico al proprio consulente, ing. Vitale, per lo svolgimento di accertamenti tecnici irripetibili in relazione al sinistro stradale del 6 gennaio 2026, costato la vita al giovane Simone Raucea.

Al conferimento hanno preso parte i legali dell’indagato, avv. Michele Vaira, e dei familiari della vittima, avv. Giuseppe Castriotta, affiancati dai rispettivi consulenti di parte, ing. Lorenzo La Porta e ing. Antonio Garruto.

Il Pubblico Ministero ha disposto che l’accertamento non si limiti alla sola ricostruzione della dinamica dell’incidente, ma venga esteso anche allo stato dei luoghi e alla eventuale responsabilità di terzi nella causazione del sinistro.

«Fino a questo momento si è ritenuto opportuno non intervenire pubblicamente sulla tragica vicenda che ha comportato la perdita di un giovane amatissimo, conosciuto per la sua grande generosità. Il doveroso rispetto per l’immensa sofferenza della famiglia e dell’intera comunità ha imposto un rigoroso silenzio. Proprio per onorare questa perdita, tuttavia, riteniamo che il modo migliore di rispettare la memoria del giovane sia quello di accertare ogni possibile responsabilità, anche al fine di prevenire ulteriori tragedie analoghe nel pieno centro cittadino.

In quest’ottica, la difesa dell’indagato ha immediatamente conferito incarico al proprio consulente affinché, a poche ore dall’evento, venisse cristallizzato lo stato dei luoghi, documentando in particolare le condizioni di illuminazione e visibilità della sede stradale.

Non può sfuggire come, a distanza di pochi giorni dal sinistro, l’illuminazione pubblica del tratto interessato sia stata sensibilmente potenziata: una circostanza che testimonia in maniera inequivocabile l’esistenza di un deficit preesistente. Si tratta di una criticità, quella dell’illuminazione, purtroppo diffusa in città anche nelle zone centrali. A ciò si aggiungono la scarsa visibilità della segnaletica orizzontale e la presenza di stalli di sosta, sia bianchi che blu, in prossimità degli attraversamenti pedonali e degli incroci.

Estendere l’accertamento tecnico all’incidenza delle condizioni dei luoghi non significa sottrarsi alle proprie responsabilità — che l’indagato, persona anziana e di specchiata onestà, si assumerà fino in fondo — ma contribuire a innalzare il livello di sicurezza delle strade, affinché simili drammi non si ripetano. Da questo punto di vista, l’innovativo approccio della Procura non può che essere apprezzato».