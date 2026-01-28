Manfredonia – Supera i 421 mila euro la spesa che il Comune di Manfredonia sosterrà nel 2026 per il pagamento delle indennità di funzione del sindaco, del vicesindaco, degli assessori e del presidente del Consiglio comunale. A certificarlo è una determinazione del Settore Segreteria Generale adottata il 21 gennaio 2026.
Il provvedimento recepisce gli adeguamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2022, che ha parametrato le indennità degli amministratori locali al trattamento economico dei presidenti di Regione, in base alla fascia demografica del Comune. Manfredonia rientra tra gli enti con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti, con indennità ormai a regime dal 2024.
Alla spesa complessiva di 421.038 euro per le indennità si aggiungono 35.788 euro di IRAP, oltre a 6.210 euro accantonati per l’indennità di fine mandato del sindaco Domenico La Marca. Tutti gli importi trovano copertura nel bilancio comunale 2026, attualmente in esercizio provvisorio.
Il documento chiarisce anche la posizione degli amministratori rispetto alle aspettative lavorative: tutti gli assessori risultano in aspettativa, mentre il presidente del Consiglio comunale mantiene un rapporto di lavoro dipendente, con conseguente dimezzamento della sua indennità.
