Il Dossier Rifiuti 2025 di Cittadinanzattiva restituisce un quadro nazionale in progressiva evoluzione: l’Italia ha raggiunto una discreta maturità normativa e operativa nella gestione del ciclo dei rifiuti. Persistono però forti divari territoriali, profonde disuguaglianze tariffarie e una fiducia civica ancora fragile.

L’Europa chiede agli Stati membri di ridurre la produzione dei rifiuti, potenziare il riuso, progettare prodotti più sostenibili e aumentare le percentuali di riciclo. L’Italia, pur collocandosi sopra la media europea per tasso di riciclo, è chiamata ad accelerare ulteriormente.

Nel contesto nazionale, Foggia continua purtroppo a distinguersi in negativo: una situazione non più tollerabile. I cittadini foggiani pagano una delle TARI più alte della regione, ricevendo in cambio un servizio che non raggiunge neppure gli standard minimi. La tassa rifiuti sale in media a 415 euro a famiglia, contro i 393 euro del 2024, con un aumento del 5,8%. Una condizione che mortifica la città e penalizza l’impegno di tanti cittadini disponibili a fare la propria parte.

La TARI (Tassa sui Rifiuti) è il tributo comunale destinato a finanziare integralmente il servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. Si applica a chi possiede o detiene locali o aree suscettibili di produrre rifiuti ed è riscossa dai Comuni o dai gestori del servizio sulla base dei regolamenti locali.

Il tributo si compone di: una quota fissa, destinata a coprire i costi generali del servizio (spazzamento, gestione delle isole ecologiche, investimenti, ammortamenti); una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotti o, in assenza di misurazione diretta, calcolata sulla superficie dell’immobile e sul numero degli occupanti.

Il principio cardine è quello del “chi inquina paga”, integrato da una visione di responsabilità condivisa: il cittadino contribuisce ai costi del sistema, ma può ridurli adottando comportamenti virtuosi di prevenzione e corretta differenziazione.

La TARI segue l’andamento della raccolta differenziata: più rifiuti indifferenziati finiscono in discarica, più la tassa aumenta. A Foggia la raccolta differenziata si ferma a un drammatico 29,17%, uno dei valori più bassi d’Italia, lontanissimo dagli obiettivi europei e regionali. Un sistema inefficiente e costoso, incapace di valorizzare le buone pratiche dei cittadini, che finiscono per pagare di più un servizio quasi inesistente.

Una raccolta differenziata al 29% rappresenta un fallimento strutturale. Non è un problema dei cittadini, ma di governance, organizzazione e investimenti mancati. È necessario dirlo con chiarezza: così non si può andare avanti. Il sistema di gestione dei rifiuti evidenzia gravi criticità, dalla mancanza di controllo all’improvvisazione operativa. Emblematico il caso dei nuovi cassonetti per l’umido installati senza adeguata informazione, l’assenza di campagne di sensibilizzazione e le difficoltà dell’azienda nel gestire anche situazioni ordinarie.

Preoccupano inoltre i recenti sviluppi giudiziari, che dovranno chiarire eventuali responsabilità ma aprono al tempo stesso interrogativi urgenti:

– come proseguirà il piano industriale di AMIU;

– come evitare ulteriori aumenti tariffari o sanzioni;

– come portare un’azienda inefficiente al 65% di raccolta differenziata, obiettivo minimo di legge;

– come garantire trasparenza e controllo.

Foggia è ancora lontana dalla transizione verso l’economia circolare e dall’orizzonte europeo Riduci, Riusa, Ricicla, così come dalla partecipazione civica quale elemento centrale della governance.

La città deve scegliere se restare fanalino di coda o diventare finalmente capace di innovare e valorizzare le buone pratiche della propria comunità. Occorre:

garantire la raccolta separata dei rifiuti tessili;

introdurre la tariffazione puntuale;

potenziare la raccolta dell’organico;

investire in impianti moderni;

assicurare totale trasparenza sui costi del servizio;

istituire un Osservatorio civico di monitoraggio.

Solo trasformando il ciclo dei rifiuti in un patto civico sarà possibile raggiungere gli obiettivi europei e restituire pieno significato alla parola “circolarità”, non solo nel flusso dei materiali ma anche nelle relazioni tra cittadini, amministrazioni e territorio.

La sfida principale non è soltanto informare, ma ricostruire un rapporto di fiducia e reciprocità tra cittadini e istituzioni. Quando i cittadini percepiscono che i propri sforzi vengono valorizzati e producono risultati concreti, la partecipazione cresce in modo spontaneo.

Il Presidente

Circolo ARCI “Maria Schinaia”