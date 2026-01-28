Edizione n° 5960

BALLON D'ESSAI

MELONI VANNACCI // Meloni avverte Salvini su Vannacci: «Se la Lega non interviene, lo faremo noi»
28 Gennaio 2026 - ore  09:16

CALEMBOUR

DARIO D'AMATO // Si schianta in scooter sulla Statale 88: muore Dario D’Amato, 21 anni
28 Gennaio 2026 - ore  10:12

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia approva il DUP: programmazione, ambiente e sviluppo cittadino

MANFREDONIA DUP Manfredonia approva il DUP: programmazione, ambiente e sviluppo cittadino

Una bussola che unisce visione politica, programmazione finanziaria e coerenza delle politiche pubbliche

Manfredonia approva il DUP: programmazione, ambiente e sviluppo cittadino

MANFREDONIA, CONSIGLIO COMUNALE - IMMAGINE DA FB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione), definito dal sindaco Domenico La Marca come bussola che unisce visione politica, programmazione finanziaria e coerenza delle politiche pubbliche. Il documento rappresenta anche un momento di verifica del lavoro svolto e di rilancio del progetto di governo della città.

Secondo il sindaco, a un anno e mezzo dall’insediamento, l’Amministrazione ha affrontato situazioni straordinarie, riattivato percorsi bloccati e rimesso in moto processi fondamentali per Manfredonia, lavorando con impegno, serietà e senso delle istituzioni. Il DUP riflette la volontà di costruire una città più curata, più giusta, più sana e capace di guardare al futuro.

Sul fronte ambientale, l’Amministrazione ha avviato una riorganizzazione del servizio di igiene urbana con il porta a porta nelle zone rurali e nelle frazioni, la sperimentazione delle isole ecologiche, pulizie straordinarie di canali e aree pubbliche, controlli sul territorio e interventi di decoro urbano. È prevista la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di ASE, l’approvazione di un nuovo piano industriale e l’estensione del porta a porta ad altre zone della città. L’ambiente è considerato responsabilità trasversale, collegata alla salute pubblica e allo sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda la legalità e la sicurezza, l’Amministrazione ha aderito a patti e protocolli con ANAC e associazioni anti-racket, attivando osservatori permanenti e regolamenti per una movida sicura. Sul fronte sociale, si conferma l’impegno nella lotta alla povertà e alla povertà educativa, con sostegni alle famiglie, tirocini di inclusione sociale, edilizia residenziale pubblica e attenzione alle persone con disabilità.

In ambito economico, sono stati avviati strumenti per sostenere le imprese locali e giovanili, la riqualificazione delle aree mercatali, l’occupazione giovanile e la valorizzazione delle infrastrutture strategiche. La cultura è stata definita leva strategica di sviluppo, con investimenti nel Teatro Comunale, nella Bottega degli Apocrifi e nel Piano strategico della cultura e del turismo.

Nei cantieri pubblici, sono stati realizzati nuovi asili nido, scuole più sicure, impianti sportivi, la nuova caserma dei carabinieri, oltre 25 chilometri di strade rifatte, segnaletica, illuminazione, fontane e servizi urbani, grazie anche a fondi PNRR e regionali. Sono in programma nuovi progetti di riqualificazione urbana, edilizia residenziale e viabilità, oltre alla realizzazione di nuovi alloggi popolari.

Il sindaco La Marca sottolinea che il DUP non è un libro dei sogni, ma un impegno concreto per costruire una Manfredonia più resiliente e partecipativa, dove ogni scelta è trasparente, condivisa e orientata allo sviluppo sostenibile, alla legalità e alla qualità della vita dei cittadini.

1 commenti su "Manfredonia approva il DUP: programmazione, ambiente e sviluppo cittadino"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO