Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione), definito dal sindaco Domenico La Marca come bussola che unisce visione politica, programmazione finanziaria e coerenza delle politiche pubbliche. Il documento rappresenta anche un momento di verifica del lavoro svolto e di rilancio del progetto di governo della città.

Secondo il sindaco, a un anno e mezzo dall’insediamento, l’Amministrazione ha affrontato situazioni straordinarie, riattivato percorsi bloccati e rimesso in moto processi fondamentali per Manfredonia, lavorando con impegno, serietà e senso delle istituzioni. Il DUP riflette la volontà di costruire una città più curata, più giusta, più sana e capace di guardare al futuro.

Sul fronte ambientale, l’Amministrazione ha avviato una riorganizzazione del servizio di igiene urbana con il porta a porta nelle zone rurali e nelle frazioni, la sperimentazione delle isole ecologiche, pulizie straordinarie di canali e aree pubbliche, controlli sul territorio e interventi di decoro urbano. È prevista la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di ASE, l’approvazione di un nuovo piano industriale e l’estensione del porta a porta ad altre zone della città. L’ambiente è considerato responsabilità trasversale, collegata alla salute pubblica e allo sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda la legalità e la sicurezza, l’Amministrazione ha aderito a patti e protocolli con ANAC e associazioni anti-racket, attivando osservatori permanenti e regolamenti per una movida sicura. Sul fronte sociale, si conferma l’impegno nella lotta alla povertà e alla povertà educativa, con sostegni alle famiglie, tirocini di inclusione sociale, edilizia residenziale pubblica e attenzione alle persone con disabilità.

In ambito economico, sono stati avviati strumenti per sostenere le imprese locali e giovanili, la riqualificazione delle aree mercatali, l’occupazione giovanile e la valorizzazione delle infrastrutture strategiche. La cultura è stata definita leva strategica di sviluppo, con investimenti nel Teatro Comunale, nella Bottega degli Apocrifi e nel Piano strategico della cultura e del turismo.

Nei cantieri pubblici, sono stati realizzati nuovi asili nido, scuole più sicure, impianti sportivi, la nuova caserma dei carabinieri, oltre 25 chilometri di strade rifatte, segnaletica, illuminazione, fontane e servizi urbani, grazie anche a fondi PNRR e regionali. Sono in programma nuovi progetti di riqualificazione urbana, edilizia residenziale e viabilità, oltre alla realizzazione di nuovi alloggi popolari.

Il sindaco La Marca sottolinea che il DUP non è un libro dei sogni, ma un impegno concreto per costruire una Manfredonia più resiliente e partecipativa, dove ogni scelta è trasparente, condivisa e orientata allo sviluppo sostenibile, alla legalità e alla qualità della vita dei cittadini.