Manfredonia – Cambia il vertice della commissione giudicatrice incaricata di valutare la procedura di mobilità volontaria per l’assunzione di quattro nuovi agenti di Polizia Locale. Con una determinazione dirigenziale adottata il 27 gennaio 2026, il Comune di Manfredonia ha disposto la sostituzione del presidente della commissione, al fine di garantire la rapida conclusione dell’iter selettivo.

La procedura rientra nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 ed è finalizzata alla copertura di quattro posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di agente di Polizia Locale, area istruttori, attraverso l’istituto della mobilità volontaria previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.

In precedenza, con determinazione n. 36 del 9 gennaio 2026, era stata nominata la commissione giudicatrice composta dalla dirigente Maria Sipontina Ciuffreda in qualità di presidente, dal comandante del Corpo di Polizia Locale Maria Tino e dalla specialista di vigilanza Antonietta Tardio, con funzioni di componenti, e dall’agente Angela Policaro come segretaria verbalizzante.

La momentanea indisponibilità della dirigente Ciuffreda ha però reso necessario un avvicendamento alla guida della commissione. Per questo motivo, il dirigente del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, ha assunto direttamente l’incarico di presidente, confermando invariata la restante composizione dell’organismo esaminatore.

La decisione, come si legge nel provvedimento, è stata assunta per evitare rallentamenti in una fase particolarmente delicata per il Comando di Polizia Locale, attualmente alle prese con una carenza di personale che incide sull’ordinaria attività di controllo del territorio.

L’atto attesta inoltre l’assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, nel rispetto della normativa anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

A cura di Michele Solatia.