Il procedimento fa riferimento all’analoga operazione, originata da una complessa attività investigativa coordinata dalla DDA di Bari insieme alle forze di polizia, volta a ricostruire anni di operatività del clan Li Bergolis–Miucci , storicamente radicato tra Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste. L’indagine ha ripercorso circa quindici anni di presunte attività criminali, contestando reati quali associazione di tipo mafioso, estorsioni sul territorio garganico, traffico di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi, minacce e danneggiamenti a scopo intimidatorio.