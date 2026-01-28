BARI, 28 gennaio 2026 – Entra nella fase finale il procedimento “Mari e Monti”, in corso davanti al gup Susanna De Felice del Tribunale di Bari.
Come anticipato, nel corso dell’udienza preliminare odierna – 28 gennaio 2026 – il Pubblico ministero della DDA di Bari, dott. Cardinali, ha formalizzato le richieste di condanna per tutti gli imputati, mentre le parti civili hanno concluso depositando le rispettive conclusioni.
Il pm Cardinali ha inoltre depositato una memoria di oltre 6.000 pagine, contenente anche un memoriale sottoscritto dal collaboratore di giustizia Marco Raduano.
Conclusa questa fase, il calendario delle discussioni entra nel vivo: la prima arringa difensiva è fissata per il 18 febbraio 2026, con successive udienze programmate per il 25 febbraio, 4 marzo, 18 marzo e 15 aprile 2026.
Non per tutti gli imputati è stata richiesta la confisca dei beni, ma esclusivamente nei confronti di coloro per i quali erano stati già disposti sequestri.
Le richieste di condanna del pm Cardinali
Di seguito, nel dettaglio, le pene richieste dal pubblico ministero Cardinali:
-
Armillotta Matteo (1979), alias “Babbione”: 10 anni
-
Basta Angela (2002): 1 anno e 10 mesi
-
Bisceglia Donato (1986): 5 anni e 4 mesi
-
Carpano Davide (1991), alias “Davidone”: 11 anni
-
Caterino Giovanni (1980): 8 anni
-
Ciccone Marino Arturo Pio (1958): 6 anni
-
Ciliberti Nicola (1998): 16 anni
-
Ciociola Giuseppe Pio (2003): 14 anni
-
Ciuffreda Gianmichele (1987): 10 anni e 8 mesi
-
Colangelo Libero (1982): 14 anni
-
Dridi Fatma (1996): (omissis)
-
Gallo Francesco (1970): 8 anni
-
Guerra Giulio (1989): 10 anni e 8 mesi
-
Guerra Michele Libero (1985): (omissis)
-
Iannoli Claudio (1976), alias “Cellino”: 20 anni
-
Iannoli Giovanni (1986), alias “Smigol”: 12 anni
-
La Torre Michele (1990): 5 anni e 4 mesi
-
La Torre Orazio Pio (1992): 10 anni
-
Lauriola Matteo (1991): 5 anni e 4 mesi
-
Loperfido Giacomo (1962): (omissis)
-
Mazzamurro Luigi (1979): 10 anni
-
Miucci Antonio (2002): 16 anni
-
Miucci Enzo (1983), alias “u criatur”: 20 anni
-
Miucci Raffaele (2002): 3 anni e 4 mesi
-
Palena Raffaele (1993), alias “strizzaridd”: 20 anni
-
Palumbo Maria Francesca (1989): 12 anni
-
Pettinicchio Matteo (1985): 6 anni
-
Prencipe Raffaele Giorgio (1984), alias “Arafat”: 4 anni
-
Primosa Filomena (1992): 2 anni
-
Quitadamo Piergiorgio (1975): 14 anni
-
Raduano Marco (1983), alias “Pallone”: 4 anni
-
Romano Carmine (1970), alias “Chicill”: 10 anni e 8 mesi
-
Santoro Maria Gaetana (1958), alias “Nella”: 9 anni
-
Scarabìno Lorenzo (1988): 16 anni
-
Stramacchia Giuseppe (1986), alias “Il Secco”: 3 anni e 4 mesi
-
Tomaiuolo Tommaso (1996): 14 anni e 8 mesi
-
Totaro Angelo (1991), alias “Farfaridd”: 18 anni
-
Totaro Pasquale (1992): 8 anni
-
Troiano Gianluigi (1993): 4 anni e 8 mesi
-
Vitulano Giuseppe (1986), alias “Tuteppe”: 6 anni
-
Ferri Luigi (1980), alias “Gino”: 6 anni
-
Pellegrino Michele (2005): 3 anni e 4 mesi
-
Scarabìno Marilina (1983): 8 anni
Secondo le previsioni, la sentenza potrebbe arrivare entro giugno 2026.