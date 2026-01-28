Edizione n° 5960

BALLON D'ESSAI

MATURITA' 2026 // Maturità 2026: tutte le novità sull’esame. Prove, materie, struttura e valutazione
28 Gennaio 2026 - ore  17:04

CALEMBOUR

DARIO D'AMATO // Si schianta in scooter sulla Statale 88: muore Dario D’Amato, 21 anni
28 Gennaio 2026 - ore  10:12

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // “Mari e Monti”, ecco le richieste di condanna del Pm Cardinali (ELENCO NOMI). Sentenza entro giugno 2026

RICHIESTE CONDANNE" MARI E MONTI" “Mari e Monti”, ecco le richieste di condanna del Pm Cardinali (ELENCO NOMI). Sentenza entro giugno 2026

Entra nella fase finale il procedimento “Mari e Monti”, in corso davanti al gup Susanna De Felice del Tribunale di Bari.

LEGGI ANCHE //  Cronaca Gargano, maxi–processo “Mari e Monti”: requisitoria a gennaio, sentenza entro fine 2026
I Pesce-Bellocco e gli Arena: i legami del clan del Gargano con la ‘ndrangheta

MARI E MONTI - PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

BARI, 28 gennaio 2026 – Entra nella fase finale il procedimento “Mari e Monti”, in corso davanti al gup Susanna De Felice del Tribunale di Bari.

POTREBBE INTERESSARTI // Gargano, faida dei clan davanti ai giudici: 177 testimoni nel processo “Mari e Monti”
Il procedimento fa riferimento all’analoga operazione, originata da una complessa attività investigativa coordinata dalla DDA di Bari insieme alle forze di polizia, volta a ricostruire anni di operatività del clan Li Bergolis–Miucci, storicamente radicato tra Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste. L’indagine ha ripercorso circa quindici anni di presunte attività criminali, contestando reati quali associazione di tipo mafioso, estorsioni sul territorio garganico, traffico di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi, minacce e danneggiamenti a scopo intimidatorio.
Il procedimento coinvolge circa 50 imputati e un numero elevato di parti civili: tra queste i Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste, oltre a diversi ministeri e associazioni impegnate nella lotta alla criminalità.

Come anticipato, nel corso dell’udienza preliminare odierna – 28 gennaio 2026 – il Pubblico ministero della DDA di Bari, dott. Cardinali, ha formalizzato le richieste di condanna per tutti gli imputati, mentre le parti civili hanno concluso depositando le rispettive conclusioni.

Il pm Cardinali ha inoltre depositato una memoria di oltre 6.000 pagine, contenente anche un memoriale sottoscritto dal collaboratore di giustizia Marco Raduano.

POTREBBE INTERESSARTI // Gargano, faida dei clan davanti ai giudici: 177 testimoni nel processo “Mari e Monti”

Conclusa questa fase, il calendario delle discussioni entra nel vivo: la prima arringa difensiva è fissata per il 18 febbraio 2026, con successive udienze programmate per il 25 febbraio, 4 marzo, 18 marzo e 15 aprile 2026.

Non per tutti gli imputati è stata richiesta la confisca dei beni, ma esclusivamente nei confronti di coloro per i quali erano stati già disposti sequestri.

Le richieste di condanna del pm Cardinali

Di seguito, nel dettaglio, le pene richieste dal pubblico ministero Cardinali:

  • Armillotta Matteo (1979), alias “Babbione”: 10 anni

  • Basta Angela (2002): 1 anno e 10 mesi

  • Bisceglia Donato (1986): 5 anni e 4 mesi

  • Carpano Davide (1991), alias “Davidone”: 11 anni

  • Caterino Giovanni (1980): 8 anni

  • Ciccone Marino Arturo Pio (1958): 6 anni

  • Ciliberti Nicola (1998): 16 anni

  • Ciociola Giuseppe Pio (2003): 14 anni

  • Ciuffreda Gianmichele (1987): 10 anni e 8 mesi

  • Colangelo Libero (1982): 14 anni

  • Dridi Fatma (1996): (omissis)

  • Gallo Francesco (1970): 8 anni

  • Guerra Giulio (1989): 10 anni e 8 mesi

  • Guerra Michele Libero (1985): (omissis)

  • Iannoli Claudio (1976), alias “Cellino”: 20 anni

  • Iannoli Giovanni (1986), alias “Smigol”: 12 anni

  • La Torre Michele (1990): 5 anni e 4 mesi

  • La Torre Orazio Pio (1992): 10 anni

  • Lauriola Matteo (1991): 5 anni e 4 mesi

  • Loperfido Giacomo (1962): (omissis)

  • Mazzamurro Luigi (1979): 10 anni

  • Miucci Antonio (2002): 16 anni

  • Miucci Enzo (1983), alias “u criatur”: 20 anni

  • Miucci Raffaele (2002): 3 anni e 4 mesi

  • Palena Raffaele (1993), alias “strizzaridd”: 20 anni

  • Palumbo Maria Francesca (1989): 12 anni

  • Pettinicchio Matteo (1985): 6 anni

  • Prencipe Raffaele Giorgio (1984), alias “Arafat”: 4 anni

  • Primosa Filomena (1992): 2 anni

  • Quitadamo Piergiorgio (1975): 14 anni

  • Raduano Marco (1983), alias “Pallone”: 4 anni

  • Romano Carmine (1970), alias “Chicill”: 10 anni e 8 mesi

  • Santoro Maria Gaetana (1958), alias “Nella”: 9 anni

  • Scarabìno Lorenzo (1988): 16 anni

  • Stramacchia Giuseppe (1986), alias “Il Secco”: 3 anni e 4 mesi

  • Tomaiuolo Tommaso (1996): 14 anni e 8 mesi

  • Totaro Angelo (1991), alias “Farfaridd”: 18 anni

  • Totaro Pasquale (1992): 8 anni

  • Troiano Gianluigi (1993): 4 anni e 8 mesi

  • Vitulano Giuseppe (1986), alias “Tuteppe”: 6 anni

  • Ferri Luigi (1980), alias “Gino”: 6 anni

  • Pellegrino Michele (2005): 3 anni e 4 mesi

  • Scarabìno Marilina (1983): 8 anni

Secondo le previsioni, la sentenza potrebbe arrivare entro giugno 2026.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO