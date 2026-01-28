La Maturità 2026 si avvicina e gli studenti italiani attendono risposte definitive sul nuovo esame di Stato che debutta interamente secondo la riforma voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito. Le date sono già fissate — con la prima prova scritta di italiano il 18 giugno — ma il quadro completo delle materie della seconda prova e delle quattro discipline dell’orale sarà ufficializzato con il decreto ministeriale atteso entro la fine di gennaio 2026.
La Maturità non è più solo una verifica finale: con la riforma l’esame assume anche una funzione orientativa, pensata per accompagnare il percorso post-diploma — sia verso l’università, percorsi tecnici superiori (ITS) e lavoro. Il Curriculum dello studente entra nel colloquio orale, insieme alla valutazione dei percorsi di formazione scuola-lavoro che sostituiscono i precedenti PCTO.
1) Prima prova (18 giugno)
– Scritta nazionale di lingua italiana per tutti gli indirizzi.
2) Seconda prova (19 giugno)
– Scritta caratterizzante per ciascun indirizzo, definita dal Ministero con decreto di gennaio.
3) Colloquio orale
– Obbligatorio per tutti i candidati.
– Si svolgerà su quattro materie, anch’esse individuate dal decreto ministeriale e comunicate a studenti e scuole entro gennaio.
Le materie: cosa aspettarsi
Le materie dell’esame — sia per la seconda prova scritta sia per il colloquio orale — non sono ancora state pubblicate in forma definitiva, ma saranno disponibili con il decreto MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) entro la fine di gennaio 2026. Negli ultimi anni il Ministero ha tradizionalmente diffuso il decreto negli ultimi giorni del mese, e le aspettative sono di un annuncio ufficiale tra il 26 e il 30 gennaio.
Il link da monitorare per la pubblicazione ufficiale è quello dedicato alle materie dell’Esame di Stato sul portale del Ministero.
Commissioni e valutazione
La riforma cambia anche l’organizzazione delle commissioni:
Ogni commissione opera su due classi invece che su una sola.
È composta da 5 membri: 2 commissari esterni, 2 commissari interni e 1 presidente esterno.
La valutazione resta su 100 punti. Chi raggiunge almeno 90 punti complessivi può ottenere fino a 3 punti aggiuntivi per merito, ridimensionando i vecchi “bonus” usati in passato.
Orale obbligatorio e altri cambiamenti operativi
Una delle novità più rilevanti riguarda il colloquio orale, che diventa obbligatorio: la mancata partecipazione comporta l’insufficienza e la bocciatura dell’intero esame.
Inoltre:
Il voto delle prove scritte oggi viene comunicato solo dopo il colloquio, per non influenzare lo svolgimento dell’orale stesso.
Si prevede un ampliamento della valutazione delle competenze acquisite nei percorsi formativi e nella formazione scuola-lavoro.
La riforma dell’esame — sancita prima con il Decreto Legge n. 127 e poi convertita nella legge n. 164 del 30 ottobre 2025 — ha lo scopo dichiarato di rendere l’Esame di Maturità più orientativo, completo e coerente con le competenze richieste dal mondo universitario e professionale.
Tuttavia la bozza di decreto di applicazione ha suscitato critiche da parte dei sindacati, soprattutto sulle modalità di correzione delle prove e sull’organizzazione delle commissioni.
In sintesi: cosa devono sapere i maturandi
Prove scritte confermate — 1ª e 2ª prova
Colloquio orale obbligatorio su 4 materie
Materie ufficiali in arrivo entro gennaio
Commissioni semplificate e orientamento nel voto
Più peso al Curriculum dello studente e ai percorsi formativi.
