Maxi sequestro da un milione di euro a Manfredonia, colpiti padre e figlio. Interessato anche immobile nel CA1

Bari – Manfredonia, 28 gennaio 2026. Come anticipato, un nuovo duro colpo alla mafia garganica è stato inferto dalla Direzione Investigativa Antimafia e dai Carabinieri del ROS. All’alba di ieri, 27 gennaio 2026, su disposizione del Tribunale di Bari, sono stati eseguiti due distinti sequestri anticipati di beni nei confronti di quello che gli investigatori indicano come uno dei principali protagonisti delle dinamiche mafiose di Manfredonia e di suo figlio, ritenuto pienamente inserito nelle attività del clan. Si tratta rispettivamente di Matteo e Michele Lombardi.

Il provvedimento è stato emesso nell’ambito dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, su proposta congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della DIA, e ha colpito un patrimonio complessivo stimato in circa un milione di euro, distribuito tra Puglia e Lombardia.

Secondo quanto emerso dalle indagini – in particolare dall’operazione “Omnia Nostra” condotta dal ROS – i due avrebbero esercitato una pervasiva influenza mafiosa sul territorio sipontino, riuscendo a controllare una parte rilevante del mercato ittico locale, settore ritenuto strategico per l’economia della città.

Gli accertamenti personali e patrimoniali hanno consentito di documentare una profonda sproporzione tra i redditi dichiarati e la reale consistenza dei beni riconducibili ai due soggetti. Gli investigatori ritengono che le ricchezze sequestrate siano state accumulate illecitamente e successivamente reinvestite nel tessuto economico, alterando la libera concorrenza e condizionando interi settori produttivi.

Nel dettaglio, i sequestri hanno riguardato un’azienda operante nel settore ittico e tre unità immobiliari. Due di queste si trovano in provincia di Varese, a conferma di un radicamento economico che andava ben oltre i confini pugliesi. Tra i beni sequestrati figura anche un immobile situato nei Comparti CA (zona CA1) di Manfredonia, ritenuto dagli inquirenti parte integrante del patrimonio riconducibile al presunto capo clan.

L’operazione si inserisce nella più ampia strategia di contrasto alle mafie fondata sull’aggressione ai patrimoni illeciti, considerata uno degli strumenti più efficaci per indebolire il potere dei clan e tutelare la parte sana dell’economia.

I provvedimenti adottati dovranno ora essere vagliati nel contraddittorio con le difese degli interessati, in vista della decisione sulla confisca definitiva dei beni.

