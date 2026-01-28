Edizione n° 5960

BALLON D'ESSAI

MELONI VANNACCI // Meloni avverte Salvini su Vannacci: «Se la Lega non interviene, lo faremo noi»
28 Gennaio 2026 - ore  09:16

CALEMBOUR

DARIO D'AMATO // Si schianta in scooter sulla Statale 88: muore Dario D’Amato, 21 anni
28 Gennaio 2026 - ore  10:12

Home // Cerignola // Ospedale Tatarella senza emodinamica, Casarella (F.d.I.): «Promesse mai mantenute»

Ospedale Tatarella senza emodinamica, Casarella (F.d.I.): «Promesse mai mantenute»

La situazione della sanità resta critica e l’ospedale “Tatarella” di Cerignola continua a fare i conti con gravi carenze strutturali

Ospedale Tatarella senza emodinamica, Casarella (F.d.I.): «Promesse mai mantenute»

Gianvito Casarella - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Cerignola // Medicina //

La situazione della sanità resta critica e l’ospedale “Tatarella” di Cerignola continua a fare i conti con gravi carenze strutturali. A puntare il dito sull’assenza di un reparto ritenuto essenziale, come l’Emodinamica, è Gianvito Casarella, giornalista e referente di Fratelli d’Italia a Cerignola.

«Da tre tornate di elezioni regionali ascoltiamo la stessa promessa: l’emodinamica a Cerignola. Ma oggi non esiste ancora», sottolinea Casarella, spiegando che non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di una scelta che incide direttamente sulla tutela della vita dei pazienti. Il Tatarella, nato come ospedale di primo livello, è stato progressivamente declassato e, senza emodinamica, la Cardiologia può intervenire solo sul piano elettrico, non su quello vascolare.

La conseguenza, evidenzia Casarella, è che le emergenze più gravi vengono trasferite altrove, con un ulteriore sovraccarico di altri ospedali. Una situazione che penalizza Cerignola e i suoi cittadini, costretti a spostamenti urgenti anche in condizioni critiche.

Ma il problema riguarda anche il futuro della struttura: senza emodinamica l’ospedale perde attrattività, i medici che superano i concorsi scelgono altre sedi e il Tatarella rischia di restare privo delle professionalità necessarie per crescere.

«L’emodinamica non è un lusso, ma un servizio salvavita», conclude Casarella. «È il passo decisivo per salvare vite umane, rafforzare i reparti e restituire dignità all’ospedale di Cerignola. Le promesse sono finite, ora servono scelte concrete».

Lo riporta cerignolaviva.it.

LASCIA UN COMMENTO