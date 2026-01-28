Le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, giornalista pugliese trovata impiccata nel suo appartamento di Fasano il 29 giugno 2023, non saranno archiviate. A stabilirlo è stata la gip del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, che ha accolto l’opposizione presentata dai familiari della donna contro la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

Secondo i parenti della 41enne, assistiti dall’avvocato Giuseppe Castellaneta, non si sarebbe trattato di un suicidio. A sostegno di questa tesi è stata depositata una corposa documentazione che, a loro avviso, escluderebbe l’ipotesi del gesto volontario. L’ordinanza della gip arriva a quasi un anno dall’udienza dell’11 febbraio 2025.

La giudice ha disposto la prosecuzione delle indagini, fissando in 90 giorni il termine per nuovi accertamenti tecnici sui telefoni cellulari della vittima e di altre persone coinvolte nella vicenda. In particolare, le verifiche riguarderanno l’unico indagato, Riccardo Argento, accusato di istigazione al suicidio e minaccia, e il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ascoltato come testimone. Patrizia Nettis lavorava per il Comune come addetta stampa.

Argento e Zaccaria, in momenti diversi, avevano avuto una relazione con la giornalista. Lo stesso primo cittadino aveva denunciato nei mesi scorsi una presunta campagna denigratoria nei suoi confronti, parlando di «speculazioni e calunnie» legate alla vicenda.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la sera precedente al ritrovamento del corpo Argento e Zaccaria incontrarono casualmente la 41enne per strada, dando luogo a un acceso battibecco. Ora la gip ha ordinato al pubblico ministero di effettuare accertamenti sulle celle telefoniche agganciate dai telefoni dei due uomini nella fascia oraria compresa tra le 23 del 28 giugno e le 7 del 29 giugno 2023.

Inoltre, dovranno essere acquisiti i tabulati relativi agli indirizzi IP temporanei dei telefoni di Argento e Zaccaria, nelle ore in cui si scambiarono diversi messaggi via WhatsApp, poco prima del ritrovamento del cadavere.

Il giudice ha disposto anche un’integrazione della consulenza tecnica informatica sul cellulare di Patrizia Nettis, con la realizzazione di una copia forense. Il consulente dovrà accertare che lo smartphone non sia stato utilizzato o manipolato dalla data di restituzione del dispositivo fino all’integrazione della perizia.

Infine, sono stati richiesti i tabulati telefonici di un’amica della giornalista, già ascoltata dagli inquirenti nelle ore immediatamente successive alla scoperta del corpo.

Il caso di Patrizia Nettis, dunque, resta aperto e torna al centro dell’attenzione giudiziaria, mentre la famiglia continua a chiedere piena verità sulle circostanze della sua morte.

Fonte: Leggo.it