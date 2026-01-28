Edizione n° 5960

Home // Politica // Pronto Intervento Sociale, il Comune di San Severo cerca partner del Terzo Settore

SAN SEVERO Pronto Intervento Sociale, il Comune di San Severo cerca partner del Terzo Settore

Partner per l’affidamento, in convenzione, del servizio di Pronto Intervento Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale “Alto Tavoliere”

Pronto Intervento Sociale, il Comune di San Severo cerca partner del Terzo Settore

Palazzo di città San Severo - Fonte Immagine: telesveva.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Politica // San Severo //

Il Comune di San Severo ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) per l’affidamento, in convenzione, del servizio di Pronto Intervento Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale “Alto Tavoliere”.

L’avviso, firmato dal dirigente dell’Area II Servizi Sociali e alla Persona, Silvana Salvemini, è finalizzato all’acquisizione di candidature da parte degli enti del Terzo Settore, così come previsto dagli articoli 32-36 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per la presentazione di una proposta progettuale nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica.

Obiettivo dell’iniziativa è l’attivazione di un partenariato, ai sensi dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore, per la gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale, uno strumento fondamentale per fronteggiare situazioni di emergenza e urgenza sociale sul territorio dell’Alto Tavoliere.

Le APS e le ODV interessate dovranno presentare, oltre alla domanda di partecipazione redatta secondo il modello predisposto dall’Ente (Allegato 2), una proposta progettuale coerente con il Documento di indirizzo (DI), elaborato dal Comune di San Severo e posto a base della procedura (Allegato 3). Il partenariato sarà finalizzato alla realizzazione delle attività e degli interventi dettagliatamente indicati nel documento programmatico.

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it entro e non oltre il 6 febbraio 2026.

Tutta la documentazione relativa all’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di San Severo, nella sezione dedicata agli avvisi pubblici.

Con questo provvedimento, l’Amministrazione comunale rafforza il coinvolgimento del Terzo Settore nella gestione dei servizi sociali, riconoscendo il ruolo centrale delle associazioni nel garantire risposte tempestive ed efficaci alle fragilità sociali del territorio.

A cura di Giovanna Tambo.

1 commenti su "Pronto Intervento Sociale, il Comune di San Severo cerca partner del Terzo Settore"

  1. Ritengo intelligente l’iniziativa di affidare a privati che già operano in questo campo un incarico che, evidentemente, il Comune non è in grado di svolgere.
    Non posso fare a meno di notare come i tempi, per partecipare al bando, non siano solo stretti ma di più, praticamente impossibili.
    Che ci sia qualcuno che ha già PRONTO IL PROGETTO?

