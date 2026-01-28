Pronto Intervento Sociale, il Comune di San Severo cerca partner del Terzo Settore

Il Comune di San Severo ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) per l’affidamento, in convenzione, del servizio di Pronto Intervento Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale “Alto Tavoliere”.

L’avviso, firmato dal dirigente dell’Area II Servizi Sociali e alla Persona, Silvana Salvemini, è finalizzato all’acquisizione di candidature da parte degli enti del Terzo Settore, così come previsto dagli articoli 32-36 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per la presentazione di una proposta progettuale nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica.

Obiettivo dell’iniziativa è l’attivazione di un partenariato, ai sensi dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore, per la gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale, uno strumento fondamentale per fronteggiare situazioni di emergenza e urgenza sociale sul territorio dell’Alto Tavoliere.

Le APS e le ODV interessate dovranno presentare, oltre alla domanda di partecipazione redatta secondo il modello predisposto dall’Ente (Allegato 2), una proposta progettuale coerente con il Documento di indirizzo (DI), elaborato dal Comune di San Severo e posto a base della procedura (Allegato 3). Il partenariato sarà finalizzato alla realizzazione delle attività e degli interventi dettagliatamente indicati nel documento programmatico.

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it entro e non oltre il 6 febbraio 2026.

Tutta la documentazione relativa all’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di San Severo, nella sezione dedicata agli avvisi pubblici.

Con questo provvedimento, l’Amministrazione comunale rafforza il coinvolgimento del Terzo Settore nella gestione dei servizi sociali, riconoscendo il ruolo centrale delle associazioni nel garantire risposte tempestive ed efficaci alle fragilità sociali del territorio.

A cura di Giovanna Tambo.