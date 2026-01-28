San Giovanni Rotondo, primo impianto dell’orecchio bionico “intelligente” con memoria interna

All’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) è stato impiantato su un giovane paziente di 28 anni il Nucleus Nexa, il primo “orecchio bionico” multicanale di ultima generazione dotato di memoria interna. Il paziente, residente in provincia di Foggia e affetto da sordità bilaterale profonda, rappresenta il primo caso clinico del centro con questo sistema innovativo.

L’intervento, eseguito lunedì 26 gennaio dall’Unità di Chirurgia Maxillo Facciale-Otorinolaringoiatria, ha visto protagonisti i chirurghi Lucio Vigliaroli e Rocco Pio Ortore, con il supporto dell’anestesista Aldo Manuali e dei tecnici di audiologia Francesca Cavalluzzo e Deniis Curatolo, insieme a tutto il personale di sala operatoria.

A differenza dell’impianto cocleare tradizionale, che trasmette i suoni al nervo acustico tramite elettrodi, il Nucleus Nexa integra una memoria interna, consentendo aggiornamenti tecnologici continui e un controllo avanzato del software. In sala operatoria, grazie a WiFi e tablet, è possibile monitorare in tempo reale il corretto posizionamento degli elettrodi e la funzionalità del nervo acustico, aumentando precisione e sicurezza dell’intervento.

Il chirurgo Rocco Ortore evidenzia come il nuovo sistema faciliti il follow-up clinico, permettendo controlli e regolazioni più efficienti e riducendo la necessità di spostamenti frequenti grazie a telemedicina e teleaudiologia.

Il paziente selezionato, dopo un risveglio regolare e controlli peri-operatori positivi, è stato dimesso dopo il controllo radiologico.

Come sottolinea Lazzaro Cassano, direttore dell’Unità, l’installazione dell’orecchio bionico “smart” segue un precedente intervento innovativo del mese di ottobre, quando in Puglia è stato applicato per la prima volta un impianto cocleare multicanale con assistenza robotica su un paziente con cocleolabirintopatia degenerativa bilaterale.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si conferma come uno dei centri più avanzati in Italia per il trattamento della sordità profonda, offrendo tecnologie all’avanguardia e percorsi clinici sempre più personalizzati e sicuri.