Home // Bari // Tangenti alla Protezione civile pugliese, verso il patteggiamento in appello per l’ex dirigente

LERARIO PATTEGGIAMENTO? Tangenti alla Protezione civile pugliese, verso il patteggiamento in appello per l’ex dirigente

Potrebbe chiudersi con una condanna a un anno e due mesi di reclusione in appello il procedimento giudiziario a carico di Mario Lerario

Puglia: sequestro da oltre un milione di euro all’ex dirigente Mario Lerario

Mario Lerario - Fonte Immagine: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Bari // Cronaca //

ansa. Potrebbe chiudersi con una condanna a un anno e due mesi di reclusione in appello il procedimento giudiziario a carico di Mario Lerario, ex dirigente della Protezione civile della Regione Puglia, imputato per corruzione. Al centro del processo le presunte tangenti, per un totale di 35mila euro, che Lerario avrebbe ricevuto da un imprenditore di Giovinazzo, Antonio Illuzzi, in cambio dell’affidamento di appalti pubblici per un valore complessivo di circa due milioni di euro.

I fatti contestati risalgono al biennio 2020-2021, durante la fase più critica dell’emergenza pandemica. In appello, i difensori dell’ex dirigente – gli avvocati Michele Laforgia e Paola Avitabile – hanno rinunciato ai motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva condannato Lerario a cinque anni e quattro mesi di reclusione con rito abbreviato. È stato quindi raggiunto un accordo con la Procura generale per una pena ridotta a 14 mesi, da applicare in continuazione con una precedente condanna definitiva.

Quest’ultima condanna, pari a quattro anni e quattro mesi di reclusione e già integralmente scontata, riguarda un altro filone d’indagine per corruzione. In quel caso Lerario era accusato di aver incassato due tangenti, rispettivamente da 20mila e 10mila euro, da imprenditori impegnati in appalti regionali legati anche alla realizzazione di strutture per l’emergenza Covid. Per quei fatti l’ex dirigente era stato arrestato il 23 dicembre 2021.

In una nota, i legali di Lerario spiegano che l’accordo è stato raggiunto tenendo conto dell’aumento di pena già disposto nella sentenza irrevocabile, dell’avvenuta espiazione della condanna precedente e del “percorso di piena resipiscenza” intrapreso dall’imputato negli ultimi anni.

Il procedimento è stato rinviato all’11 febbraio per la discussione della difesa di Antonio Illuzzi, condannato in primo grado a quattro anni di reclusione. Successivamente, la Corte d’Appello si pronuncerà sulle posizioni di entrambi gli imputati.

