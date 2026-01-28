Edizione n° 5960

28 Gennaio 2026 - ore  09:16

28 Gennaio 2026 - ore  10:12

Trasferta di Cerignola, nuova limitazione per i tifosi della Salernitana

PARTITA Trasferta di Cerignola, nuova limitazione per i tifosi della Salernitana

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito la partita tra le sfide “attenzionate” dal Viminale

Trasferta di Cerignola, nuova limitazione per i tifosi della Salernitana

PUBBLICATO IL:
28 Gennaio 2026
Cerignola

Nuovo semaforo giallo per la tifoseria della Salernitana in vista della trasferta di venerdì prossimo a Cerignola. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito la partita tra le sfide “attenzionate” dal Viminale per la prossima settimana, segnalando possibili criticità nell’organizzazione e nella gestione dell’evento.

Secondo quanto indicato nella determinazione pubblicata ieri, le autorità suggeriscono l’adozione di specifiche misure organizzative, come indicato dalla Questura locale: la vendita dei tagliandi sarà riservata esclusivamente ai residenti nella Provincia di Salerno, limitatamente al settore ospiti e solo per coloro che risultano iscritti al programma di fidelizzazione della società sportiva “US Salernitana 1919”, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, è previsto un potenziamento del servizio di stewarding e un rafforzamento dei controlli, inclusi prefiltraggio e filtraggio, in linea con le disposizioni di settore, per garantire la sicurezza all’interno e nelle aree circostanti lo stadio.

Lo riporta ottopagine.it

